Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor?

Noel Baba'nın gerçek olup olmadığı bir yana Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD) 50 yıldan beri her yıl, çocukları mutlu etmek amacıyla popüler kurgusal karakteri kızağıyla hediyeler dağıtırken dünyanın dört bir yanındaki rotasını takip ediyor. Kurumda yer alan bilgilere göre Noel Baba şimdiye kadar aralarında Türkiye'den İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Van kentlerinin de yer aldığı binlerce kentte 7 milyonu aşkın hediye dağıttı. Peki Noel Baba nasıl takip ediliyor?

Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor? - 1

Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) Noel Baba'yı takip etmesi, 1955'te, bir gazetenin yerel bir mağazaya yönelik bir Noel Baba yardım hattı numarası yerine kurumun numarasını yanlışlıkla basmasıyla başladı. 

Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor? - 2

1955 yılının Noel arifesinde küçük bir çocuk hattı aramaya karar verdi ve o gece çalışan Hava Kuvvetleri Albayı neyin ters gittiğini anladı. Ancak, albay çocuğu hayal kırıklığına uğratmadı.

Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor? - 3

ALBAY ÇOCUĞU KIRMADI

Normal zamanlarda Amerika’ya doğru uçan ve yüzen nesneleri izleyen NORAD'dan yapılan bir paylaşımda, "O gece görev başında olan ve çocuğun telefon görüşmesine cevap veren Hava Kuvvetleri Albay Harry Shoup, bir hata yapıldığını hemen anladı ve çocuğa Noel Baba olduğuna dair güvence verdi. Daha fazla gelen aramanın ardından Shoup, aramaları yanıtlamaya devam etmesi için bir görevli atadı ve 1958'de NORAD kurulduğunda devam eden bir yılbaşı geleneği doğdu” denildi. 

Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor? - 4

Günümüzde NORAD'ın operasyonu, tek bir  telefon hattından, Noel Baba'nın ziyaret ettiği tüm iyi çocuklar ve teslim ettiği hediyelerin sayısı hakkında gerçek zamanlı konum verilerini içeren karmaşık bir izleme operasyonuna dönüştü.

Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor? - 5

HER YIL 130 BİNDEN FAZLA ÇAĞRIYA CEVAP VERİLİYOR

NORAD Tracks Santa programını yürüten halkla ilişkiler görevlisi Teğmen Sean Carter, telefonlara her yıl ortalama bin 500 gönüllü tarafından 130 binden fazla çağrıya cevap verdiğini söyledi.

Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor? - 6

TÜRKİYE'DE 6 KENTE UĞRADI

NORAD'ın web sitesinde ayrıca, dünya çapında aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 200'den fazla ülke ve bölgede 7 miyonu aşkın hediye dağıttığına yer verildi. Buna göre Noel Baba Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Adana ve Antalya'ya uğradı. 

Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor? - 7

Öte yandan NORAD istihbarat direktörü Tümgeneral Parker Wright, Noel Baba'nın kızağını izlemek için uyduların ren geyiği Rudolph'un kızağın önünde kırmızı parlayan burnunu algılaması gerektiğini açıkladı.

Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor? - 8

Wright, "Noel Baba havalandığında ve Rudolph orada kırmızı burunlu lider olduğunda, Dünya'nın yörüngesinde Dünya'nın yaklaşık 35 kilometre yukarısında dönen bir dizi kızılötesi uydu kullanarak onu yakalayabiliyoruz. Ve böylece Rudolph'un burnundan gelen  izini uyduyu kullanarak tespit edebiliyoruz."

Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor? - 9

Wright ayrıca, NORAD'ın Noel Baba'yı defalarca gördüğünü ve Noel Baba’nın gerçekten de "parıldayan" gözleri olduğunu ve neşeli bir gülüşe sahip olduğunu doğruladı.

Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor? - 10

Wirght, Noel Baba’yı izlemek isteyenlerin  NORAD’ın Santa adlı web sitesini takip edebileceğini  veya  Noel Baba'yı +1-877-Hi-NORAD (+1-877-446-6723) numaralı telefondan arayabileceğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER