Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor?

ALBAY ÇOCUĞU KIRMADI

Normal zamanlarda Amerika’ya doğru uçan ve yüzen nesneleri izleyen NORAD'dan yapılan bir paylaşımda, "O gece görev başında olan ve çocuğun telefon görüşmesine cevap veren Hava Kuvvetleri Albay Harry Shoup, bir hata yapıldığını hemen anladı ve çocuğa Noel Baba olduğuna dair güvence verdi. Daha fazla gelen aramanın ardından Shoup, aramaları yanıtlamaya devam etmesi için bir görevli atadı ve 1958'de NORAD kurulduğunda devam eden bir yılbaşı geleneği doğdu” denildi.