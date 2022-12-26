Noel Baba Türkiye'ye de uğradı: Noel Baba nerede, nasıl takip ediliyor?

Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı'nın (NORAD) Noel Baba'yı takip etmesi, 1955'te, bir gazetenin yerel bir mağazaya yönelik bir Noel Baba yardım hattı numarası yerine kurumun numarasını yanlışlıkla basmasıyla başladı.
1955 yılının Noel arifesinde küçük bir çocuk hattı aramaya karar verdi ve o gece çalışan Hava Kuvvetleri Albayı neyin ters gittiğini anladı. Ancak, albay çocuğu hayal kırıklığına uğratmadı.
Normal zamanlarda Amerika’ya doğru uçan ve yüzen nesneleri izleyen NORAD'dan yapılan bir paylaşımda, "O gece görev başında olan ve çocuğun telefon görüşmesine cevap veren Hava Kuvvetleri Albay Harry Shoup, bir hata yapıldığını hemen anladı ve çocuğa Noel Baba olduğuna dair güvence verdi. Daha fazla gelen aramanın ardından Shoup, aramaları yanıtlamaya devam etmesi için bir görevli atadı ve 1958'de NORAD kurulduğunda devam eden bir yılbaşı geleneği doğdu” denildi.
Günümüzde NORAD'ın operasyonu, tek bir telefon hattından, Noel Baba'nın ziyaret ettiği tüm iyi çocuklar ve teslim ettiği hediyelerin sayısı hakkında gerçek zamanlı konum verilerini içeren karmaşık bir izleme operasyonuna dönüştü.
NORAD Tracks Santa programını yürüten halkla ilişkiler görevlisi Teğmen Sean Carter, telefonlara her yıl ortalama bin 500 gönüllü tarafından 130 binden fazla çağrıya cevap verdiğini söyledi.
NORAD'ın web sitesinde ayrıca, dünya çapında aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 200'den fazla ülke ve bölgede 7 miyonu aşkın hediye dağıttığına yer verildi. Buna göre Noel Baba Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Van, Adana ve Antalya'ya uğradı.
Öte yandan NORAD istihbarat direktörü Tümgeneral Parker Wright, Noel Baba'nın kızağını izlemek için uyduların ren geyiği Rudolph'un kızağın önünde kırmızı parlayan burnunu algılaması gerektiğini açıkladı.
Wright, "Noel Baba havalandığında ve Rudolph orada kırmızı burunlu lider olduğunda, Dünya'nın yörüngesinde Dünya'nın yaklaşık 35 kilometre yukarısında dönen bir dizi kızılötesi uydu kullanarak onu yakalayabiliyoruz. Ve böylece Rudolph'un burnundan gelen izini uyduyu kullanarak tespit edebiliyoruz."
Wright ayrıca, NORAD'ın Noel Baba'yı defalarca gördüğünü ve Noel Baba’nın gerçekten de "parıldayan" gözleri olduğunu ve neşeli bir gülüşe sahip olduğunu doğruladı.
Wirght, Noel Baba’yı izlemek isteyenlerin NORAD’ın Santa adlı web sitesini takip edebileceğini veya Noel Baba'yı +1-877-Hi-NORAD (+1-877-446-6723) numaralı telefondan arayabileceğini söyledi.