Normandiya'da hayatta kalan son Fransız askeri Leon Gautier 100 yaşında hayatını kaybetti
2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yere sahip olan Normandiya çıkarmasında görev yapan Fransız komando Leon Gautier, 100 yaşında hayatını kaybetti.
2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması, 6 Haziran 1944'te ABD, İngiltere ve Kanada'nın oluşturduğu 160 bin kişilik müttefik kuvvetleri tarafından Alman işgali altındaki Fransa'nın kuzey sahiline yapılmıştı.