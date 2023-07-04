Normandiya'da hayatta kalan son Fransız askeri Leon Gautier 100 yaşında hayatını kaybetti

2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren ve Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli bir yere sahip olan Normandiya çıkarmasında görev yapan Fransız komando Leon Gautier, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Normandiya'da hayatta kalan son Fransız askeri Leon Gautier 100 yaşında hayatını kaybetti - 1

2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması, 6 Haziran 1944'te ABD, İngiltere ve Kanada'nın oluşturduğu 160 bin kişilik müttefik kuvvetleri tarafından Alman işgali altındaki Fransa'nın kuzey sahiline yapılmıştı.

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Normandiya'da hayatta kalan son Fransız askeri Leon Gautier 100 yaşında hayatını kaybetti - 2

Fusiliers Marins Komando Birliği’nde yer alan ve 6 Haziran 1944'te Normandiya'da Almanlara karşı savaşmak için cepheye gönderilen isimler arasında Leon Gautier de yer alıyordu.

Normandiya'da hayatta kalan son Fransız askeri Leon Gautier 100 yaşında hayatını kaybetti - 3

Harekat, Almanlara karşı 5 Haziran - 6 Haziran gecesi 722 savaş gemisinin eşlik ettiği 4.226 nakliye gemisi, çeşitli tiplerde 45.000 gemi, 2000'den fazla uçak ve 132.000 askerle tarihin en büyük donanmasının yaptığı en büyük çıkartma harekatı olarak tarihte yerini aldı.

Normandiya'da hayatta kalan son Fransız askeri Leon Gautier 100 yaşında hayatını kaybetti - 4

Çıkarma sırasındaki çatışmalarda binlerce Alman ve Müttefik askeri hayatını kaybederken, 21 yaşındaki Leon Gautier hayatta kalmayı başarmıştı.

Normandiya'da hayatta kalan son Fransız askeri Leon Gautier 100 yaşında hayatını kaybetti - 5

100 yaşındaki Gauiter; Normadiya'da hayatta kalan son Fransız askeri hayatını kaybetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Onu unutmayacağız" ifadesini kullandı.

Normandiya'da hayatta kalan son Fransız askeri Leon Gautier 100 yaşında hayatını kaybetti - 6

Gautier, yıllar sonra verdiği röportajlarda savaşın acı ve yıkıcı gücüne dikkat çekerken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Savaş sefalettir, saçma bulabilirsiniz belki ama ben belki bir delikanlıyı öldürdüm, bir kadını dul bıraktım ya da bir anneyi ağlattım diye düşünürdüm. Bunu istemedim. Ben kötü  bir adam değilim. Sana hiçbir şey yapmayan birini öldürüyorsun. Bu bir savaş ve bunu ülken için yapıyorsun"

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