Normandiya'da hayatta kalan son Fransız askeri Leon Gautier 100 yaşında hayatını kaybetti

Gautier, yıllar sonra verdiği röportajlarda savaşın acı ve yıkıcı gücüne dikkat çekerken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Savaş sefalettir, saçma bulabilirsiniz belki ama ben belki bir delikanlıyı öldürdüm, bir kadını dul bıraktım ya da bir anneyi ağlattım diye düşünürdüm. Bunu istemedim. Ben kötü bir adam değilim. Sana hiçbir şey yapmayan birini öldürüyorsun. Bu bir savaş ve bunu ülken için yapıyorsun"