Norveç'ten "casus" balina uyarısı: Yaklaşmayın!

2019 yılında Norveç'te görüntülenen ve üzerindeki kamera düzeneğiyle dikkat çeken balina, uzmanlar tarafından; Rusya'nın casusluk faaliyetlerinde kullanmak için eğitildiğinden şüphelenilmişti.
2019 yılından bu yana Norveç kıyılarını gezen "Hvaldimir" isimli balina, genellikle balık çiftliklerinde molalar vererek karnını doyurmayı tercih ediyordu.
Bölgedeki tekne ve botları oyun amaçlı takip eden , ülkede koruma altında olan türler arasında yer alan balina için yoğun nüfuslu bölgeler risk oluşturuyor.
Çarşamba günü konuyla ilgili bir açıklama yapan Norveç Balıkçılık Direktörü Frank Bakke-Jensen, balinanın şimdiye kadar sadece teknelerle oynarken ufak yaralar aldığını söyledi.
Hvaldimir'in evcilleştiğini ve insanlarla vakit geçirmekten hoşlandığını söyleyen Jensen, insanların balinayla oynarken dikkatli olmaları gerektiğine, botlar arasında sıkışarak hayatını kaybedebileceğine dikkat çekti.
Balinayı koruma alma ve bariyerler arkasına alma fikrine de karşı çıkan Jensen, onun doğal ortamında yaşama hakkına sahip olduğunu söylüyor.
Norveç'te ilk kez 2019'da görüntülenen balinanın özel olarak yetiştirildiğini söyleyen uzmanlar, elde edilen kanıtların; Hvaldimir'in Rusya'dan geldiğini ortaya koyduğunu belirtiyor.
Deniz biyoloğu Jorgen Ree Wiig, CNN'e yaptığı açıklamada balinanın aksiyon kameraları yerleştirmek için özel ekipmanlara sahip olduğunu ve bunların üretim yerinin St. Petersburgh olduğunu açıkladı.
Rus ordusunun hayvanları operasyonlarda kullanmasının bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden Wiig, balinaların deniz üstlerinin korunması, dalgıçlara yardım ve kayıp ekipmanları bulmak için eğitildiğini söyledi.