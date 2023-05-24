Norveç'ten "casus" balina uyarısı: Yaklaşmayın!

KAMERA TAŞIYABİLİYOR, OPERASYONLARDA KULLANILIYOR

Deniz biyoloğu Jorgen Ree Wiig, CNN'e yaptığı açıklamada balinanın aksiyon kameraları yerleştirmek için özel ekipmanlara sahip olduğunu ve bunların üretim yerinin St. Petersburgh olduğunu açıkladı.

Rus ordusunun hayvanları operasyonlarda kullanmasının bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden Wiig, balinaların deniz üstlerinin korunması, dalgıçlara yardım ve kayıp ekipmanları bulmak için eğitildiğini söyledi.