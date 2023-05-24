Norveç'ten "casus" balina uyarısı: Yaklaşmayın!

Norveç Balıkçılık Direktörlüğü, 2019 yılında ülkede görülen ve üzerinde bir kamera düzeneği bulunduğu için Rusya'nın casusluk faaliyetlerinde kullandığından şüphelenilen "Hvaldimir" isimli balinaya yaklaşılmaması için vatandaşlarını uyardı.

Norveç'ten "casus" balina uyarısı: Yaklaşmayın! - 1

CASUS RUS BALİNA: HVALDİMİR

2019 yılında Norveç'te görüntülenen ve üzerindeki kamera düzeneğiyle dikkat çeken balina, uzmanlar tarafından; Rusya'nın casusluk faaliyetlerinde kullanmak için eğitildiğinden şüphelenilmişti.

2019 yılından bu yana Norveç kıyılarını gezen "Hvaldimir" isimli balina, genellikle balık çiftliklerinde molalar vererek karnını doyurmayı tercih ediyordu.

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Norveç'ten "casus" balina uyarısı: Yaklaşmayın! - 2

RİSK ALTINDA

Bölgedeki tekne ve botları oyun amaçlı takip eden , ülkede koruma altında olan türler arasında yer alan balina için yoğun nüfuslu bölgeler risk oluşturuyor.

Çarşamba günü konuyla ilgili bir açıklama yapan Norveç Balıkçılık Direktörü Frank Bakke-Jensen, balinanın şimdiye kadar sadece teknelerle oynarken ufak yaralar aldığını söyledi.

Norveç'ten "casus" balina uyarısı: Yaklaşmayın! - 3

"İNSANLAR ZARAR VEREBİLİR"

Hvaldimir'in evcilleştiğini ve insanlarla vakit geçirmekten hoşlandığını söyleyen Jensen, insanların balinayla oynarken dikkatli olmaları gerektiğine, botlar arasında sıkışarak hayatını kaybedebileceğine dikkat çekti.

Balinayı koruma alma ve bariyerler arkasına alma fikrine de karşı çıkan Jensen, onun doğal ortamında yaşama hakkına sahip olduğunu söylüyor.

Norveç'ten "casus" balina uyarısı: Yaklaşmayın! - 4

"RUSYA EĞİTİP GÖNDERDİ"

Norveç'te ilk kez 2019'da görüntülenen balinanın özel olarak yetiştirildiğini söyleyen uzmanlar, elde edilen kanıtların; Hvaldimir'in Rusya'dan geldiğini ortaya koyduğunu belirtiyor.

Norveç'ten "casus" balina uyarısı: Yaklaşmayın! - 5

KAMERA TAŞIYABİLİYOR, OPERASYONLARDA KULLANILIYOR

Deniz biyoloğu Jorgen Ree Wiig, CNN'e yaptığı açıklamada balinanın aksiyon kameraları yerleştirmek için özel ekipmanlara sahip olduğunu ve bunların üretim yerinin St. Petersburgh olduğunu açıkladı.

Rus ordusunun hayvanları operasyonlarda kullanmasının bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden Wiig, balinaların deniz üstlerinin korunması, dalgıçlara yardım ve kayıp ekipmanları bulmak için eğitildiğini söyledi.

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