Nusret Londra’da yine gündemde: Bu kez çalışanı konuştu

Dünyada ‘Salt Bae’ adıyla tanınan ve çeşitli kıtalarda restoran zinciri olan fenomen şef Nusret Gökçe, İngiliz basınının gündeminde yer almaya devam ediyor. Restorandaki fiyatlara dair iddialar üzerine İngiliz basınına konuşan çalışanı, “Müşterilerin fiyatlardan şikayet ettiğini hiç görmedim ve duymadım” derken, ünlü şef restorana geldiğinde fotoğraf çekme sırası oluştuğunu söyledi. İngiliz basını ise, “Günümüz dünyasında her şey isimler ve markalar haline geldi, Nusret gerçekten çok güçlü bir marka yarattı” diye yazdı.

Haberler - ntv.com.tr 03.11.2021 - 12:26

Nusret Londra’da yine gündemde: Bu kez çalışanı konuştu - 1

İngiltere’nin başkenti ’nın en lüks yerlerinden Knightsbridge’de açtığı restoran ile büyük ilgi gören Gökçe, ingiliz basınının gündeminden düşmüyor.

Nusret Londra’da yine gündemde: Bu kez çalışanı konuştu - 2

Restorandaki ürünlerin fiyatına dair iddialar üzerine haber yapan The Sun, Nusret çalışanlarından biri ile iletişime geçerek Gökçe’yi manşetine taşıdı.

Nusret Londra’da yine gündemde: Bu kez çalışanı konuştu - 3

Nusret’te garson olarak çalışan Emir Salur, bu yılın başlarında restorana girmiş olmasına rağmen henüz Gökçe ile tanışmadığını söyledi.

Nusret Londra’da yine gündemde: Bu kez çalışanı konuştu - 4

'ONUNLA TANIŞMAYI ÇOK İSTİYORUM'

Salur, “Onu henüz görmedim ama birçok meslektaşım Nusret ile tanıştı” derken, “Onu tanıyan, yıllardır orada çalışan insanlar var. Yakında onunla tanışmayı istiyorum" diye konuştu.

Nusret Londra’da yine gündemde: Bu kez çalışanı konuştu - 5

Gökçe’nin çok meşgul olduğunu aktaran garson, restoranın sürekli kalabalık olduğunu ve gelen müşterilerin Nusret’in nerede olduğunu sosyal medyadan takip ettikleri için orada olup olmadığını bildiklerini söyledi.

Nusret Londra’da yine gündemde: Bu kez çalışanı konuştu - 6

'FOTOĞRAF ÇEKTİRMEYE GELEN ÇOK İNSAN VAR'

Restoranın Nusret Gökçe hayranlarının uğrak noktası olduğunu belirten Salur, “Fotoğraf çekmeye gelen çok insan var” derken, “Günümüz dünyasında her şey isimler ve markalar haline geldi, Nusret gerçekten çok güçlü bir marka yarattı” ifadelerine yer verdi.

Nusret Londra’da yine gündemde: Bu kez çalışanı konuştu - 7

'FİYATTAN ŞİKAYET EDENİ GÖRMEDİM VEYA DUYMADIM'

Restorandaki fiyatlar ile ilgili de konuşan Emir Salur, restoranın fiyatlarının diğer restoranlarla aynı seviyede olduğunu söylerken, “Müşterilerin fiyattan şikayet ettiğini görmedim veya duymadım” dedi.

Nusret Londra’da yine gündemde: Bu kez çalışanı konuştu - 8

'FİYATLAR DİĞER RESTORANLARLA AYNI'

Salur, “Sosyal medyadan Nusr-Et'in pahalı olduğuna dair çok yorum görüyorum ama bence Nusret çok iyi bilindiği için fiyat tartışmalarını gündeme taşımaya çalışıyorlar” derken, "Fransız yemekleri sunan veya diğer lüks restoranlara giderseniz fiyatlar aşağı yukarı aynı olacaktır" diye konuştu.

Nusret Londra’da yine gündemde: Bu kez çalışanı konuştu - 9

ALTIN KAPLAMA ETLER DİKKAT ÇEKİYOR

23 Eylül’de Nusret Gökçe, Londra'daki yeni şubesini "Dünyanın kalbinde açıldı (Opened at the heart of the world 23.09.2021)" notu ile paylaşmıştı.

Restorana Londra ve hatta diğer şehirlerden İngilizler büyük ilgi gösterirken, Gökçe’nin müşterilerine sunduğu altın kaplama etler dikkat çekiyor.

Nusret Londra’da yine gündemde: Bu kez çalışanı konuştu - 10

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