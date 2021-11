Nusret Londra’da yine gündemde: Bu kez çalışanı konuştu

ALTIN KAPLAMA ETLER DİKKAT ÇEKİYOR

23 Eylül’de Nusret Gökçe, Londra'daki yeni şubesini "Dünyanın kalbinde açıldı (Opened at the heart of the world 23.09.2021)" notu ile paylaşmıştı.

Restorana Londra ve hatta diğer şehirlerden İngilizler büyük ilgi gösterirken, Gökçe’nin müşterilerine sunduğu altın kaplama etler dikkat çekiyor.