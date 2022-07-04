"Öbür dünya"da rahat etmek için adaklarıyla birlikte gömüldüler: 2 bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı

İngiltere’nin Dorset kentinde yeni keşfedilen bir Demir Çağı yerleşiminde iki bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları, kurban edilmiş hayvanlarla birlikte çömelmiş bir pozisyonda gömülü olarak bulundu. Arkeologlar Duropolis olarak adlandırılan bölgede, o dönemde insanların öbür dünyada rahat etmeleri amacıyla çeşitli hayvanlar ve eşyalarla birlikte gömüldüklerini söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 17:11

"Öbür dünya"da rahat etmek için adaklarıyla birlikte gömüldüler: 2 bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı - 1

İngiltere'nin Dorset kentinde yeni keşfedilen bir Demir Çağı yerleşiminde yaklaşık 2 bin yıl önce gömülen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı. İskeletler, kurban edilmiş hayvanlarla birlikte çömelmiş bir pozisyonda gömülü olarak bulundu. 

"Öbür dünya"da rahat etmek için adaklarıyla birlikte gömüldüler: 2 bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı - 2

Bununla birlikte, yuvarlak biçimli evler ve depolama çukurları içeren alan, geçen Eylül ayında Bournemouth Üniversitesi'ndeki arkeoloji öğrencileri tarafından ortaya çıkarıdı.

"Öbür dünya"da rahat etmek için adaklarıyla birlikte gömüldüler: 2 bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı - 3

YERLEŞİM YERİ DUROPOLİS OLARAK ADLANDIRILDI

Arkeolojik sit alanı, yaklaşık MÖ 100 yıllarından kalma ve Roma'nın Britanya'yı işgalinden çok önceye dayanan bir zamanların hareketli tarım yerleşiminin Durotriges kabilesi tarafından işgal edildiği düşünüldüğü için Duropolis olarak adlandırıldı.

"Öbür dünya"da rahat etmek için adaklarıyla birlikte gömüldüler: 2 bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı - 4

Son üç hafta boyunca, üniversiteye 65 kişilik bir ekip bölgede kazı yaptı. Bu süre zarfında, kadın ve erkeklere ait kalıntıların yanı sıra, başlangıçta tahıl depolamak için kullanılan depolama çukurları ve bunların içerilerinde hayvanlara ait parçalar bulundu. 

"Öbür dünya"da rahat etmek için adaklarıyla birlikte gömüldüler: 2 bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı - 5

Beş insanın kalıntıları oval şekilli çukurlarda çömelmiş pozisyonlarda bulundu.

"Öbür dünya"da rahat etmek için adaklarıyla birlikte gömüldüler: 2 bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı - 6

Arkeologlar, insanların öbür dünyaya hazırlık amacıyla çömelmiş bir şekilde yanlarında hayanlarıyla birlikte gömüldüklerini söyledi. Uzmanların bildirdiğine göre, söz konusu çömelme pozisyonu, o dönemde standart bir uygulamaydı ve  Tunç Çağı'nda başlayarak Demir Çağı'na kadar devam etti.

"Öbür dünya"da rahat etmek için adaklarıyla birlikte gömüldüler: 2 bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı - 7

Arkeolog  Damian Evans, "Yan yatarak, uzuvlar bükülü hald bulduğumuz kalıntılar, o zamanlar Durotrige'lerin pratiğiydi. Merhumlar,  ölümden sonraki yaşamları  için bazı adaklarla birlikte  gömüldü" dedi.

"Öbür dünya"da rahat etmek için adaklarıyla birlikte gömüldüler: 2 bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı - 8
"Öbür dünya"da rahat etmek için adaklarıyla birlikte gömüldüler: 2 bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı - 9

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