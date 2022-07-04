"Öbür dünya"da rahat etmek için adaklarıyla birlikte gömüldüler: 2 bin yıl önce ölen beş insanın kalıntıları ortaya çıkarıldı

Son üç hafta boyunca, üniversiteye 65 kişilik bir ekip bölgede kazı yaptı. Bu süre zarfında, kadın ve erkeklere ait kalıntıların yanı sıra, başlangıçta tahıl depolamak için kullanılan depolama çukurları ve bunların içerilerinde hayvanlara ait parçalar bulundu.