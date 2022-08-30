Oğlunun ölümüne neden olan vegan anne ömür boyu hapse mahkum edildi

BİR HAFTADIR BESLENMEDİ

Bir polis raporuna göre, Ezra O'leary adlı 18 aylık erkek çocuk 17 kiloydu ve Eylül 2019'da öldüğünde yedi aylık bir bebek büyüklüğündeydi. Adli tıp doktorları, Ezra'nın öldüğü sırada bir haftadır beslenmediğini tespit etti.

Polisler, ayrıca çiftin yetersiz beslenen 3 ve 5 yaşlarında iki çocuğu daha olduğunu açıkladı. Florida Eyalet Savcısı Amira Fox, iki çocuğun da 'aşırı ihmale' maruz kaldığını söyledi.