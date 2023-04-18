Okyanusun ortasındaki çöp alanlarında deniz canlısı türleri gelişmeye başladı

Araştırmacılar tarafından yapılan ortak açıklamada, açık denizlerde yaşayan söz konusu türlerin keşfinin yeni bir şey olmadığı, fakat atıklar çoğaldıkça sıklığı ve çeşitliliğinin de arttığı bunun ise yeni olduğu belirtildi.