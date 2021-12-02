Omicron varyantı dünyada baskın hale geliyor: Güney Afrika ve birçok ülkede günlük vaka sayıları katlandı

Diğer taraftan, hükümetler daha kapsamlı bir resmin ortaya çıkmasını beklerken, Türkiye de dahil olmak üzere birçoğu virüsün yayılmasını durdurmak umuduyla sınır kısıtlamalarını sıkılaştırmaya devam etti.

Güney Kore, ilk beş Omicron vakasını tespit ettiğinden daha fazla seyahat kısıtlaması getirdi ve ülkede yeni varyantın devam eden Covid dalgalanmasını nasıl etkileyebileceği konusunda korkular arttı.