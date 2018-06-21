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Operasyonlarda ele geçirilen 8 bin 500 silah imha edildi

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Brezilya ordusu favelalar yani gecekondu mahallerinden toplanan silahları imha etti. 8 bin 500 silah silindirle ezildi.

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    Brezilya ordusu kentin kenar mahalleleri olan favelalardan toplanan silahları imha etti.
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    İmha edilen 8 bin 500 silah arasında tabancaların yanı sıra otomatik silahlar da bulunuyor.
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    Silahların imhasından sorumlu bir polis memuru, "Bu silahların imha edilmesi pek bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak bu silahlar kötü insanların elinde kalırsa hepimiz risk altında oluruz" dedi.
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    Brezilya hükümeti favelalardaki artan şiddet olayları nedeniyle orduyu bölgeye göndermişti.
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    RIO DE JANERIO'DA BİR FAVELA

    RIO DE JANERIO'DA BİR FAVELA
    Favelalar olarak bilinen gecekondu mahalleri, ülkedeki eşitsizliğin en büyük göstergeleri durumunda.
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    Şehrin lüks mahallelerinden yüksek duvarlarla ayrılan favelalarda suç oranı oldukça yüksek.
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