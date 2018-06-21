Operasyonlarda ele geçirilen 8 bin 500 silah imha edildi
NTV Haber
Brezilya ordusu favelalar yani gecekondu mahallerinden toplanan silahları imha etti. 8 bin 500 silah silindirle ezildi.
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1Brezilya ordusu kentin kenar mahalleleri olan favelalardan toplanan silahları imha etti.
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2İmha edilen 8 bin 500 silah arasında tabancaların yanı sıra otomatik silahlar da bulunuyor.
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3Silahların imhasından sorumlu bir polis memuru, "Bu silahların imha edilmesi pek bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak bu silahlar kötü insanların elinde kalırsa hepimiz risk altında oluruz" dedi.
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4Brezilya hükümeti favelalardaki artan şiddet olayları nedeniyle orduyu bölgeye göndermişti.
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RIO DE JANERIO'DA BİR FAVELAFavelalar olarak bilinen gecekondu mahalleri, ülkedeki eşitsizliğin en büyük göstergeleri durumunda.
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6Şehrin lüks mahallelerinden yüksek duvarlarla ayrılan favelalarda suç oranı oldukça yüksek.
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