Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi)

ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ 15 ORDUSU

2024 yılı Ortadoğu en güçlü 15 ordusu listesi güncellendi. Bu yılın başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonrasında Ortadoğu'daki güç sıralaması belli oldu ve Türkiye'nin 2024 yılındaki coğrafi ve askeri güç konumu belirlendi.



İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü;