Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi)
Ortadoğu'nun en güçlü orduları, 2024 yılı askeri güç sıralamasının yayımlanmasıyla belli oldu. ABD merkezli Global Firepower isimli şirket tarafından yapılan araştırma sonrasında, Ortadoğu ülkeleri, Güç Endeksi (PwrIndx) puanını belirlemek için şirket içi formülündeki 60'tan fazla faktörü yer aldı. Ortaya çıkan listede, ülkelerin teknolojileri, kazançları, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanıldı. Türkiye'nin ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre Ortadoğu'daki güç sıralaması açıklandı. Peki, Ortadoğu'nun en güçlü orduları hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024 yılı itibarıyla en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi.
ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ 15 ORDUSU
2024 yılı Ortadoğu en güçlü 15 ordusu listesi güncellendi. Bu yılın başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonrasında Ortadoğu'daki güç sıralaması belli oldu ve Türkiye'nin 2024 yılındaki coğrafi ve askeri güç konumu belirlendi.
İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü;