Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi)

Ortadoğu'nun en güçlü orduları, 2024 yılı askeri güç sıralamasının yayımlanmasıyla belli oldu. ABD merkezli Global Firepower isimli şirket tarafından yapılan araştırma sonrasında, Ortadoğu ülkeleri, Güç Endeksi (PwrIndx) puanını belirlemek için şirket içi formülündeki 60'tan fazla faktörü yer aldı. Ortaya çıkan listede, ülkelerin teknolojileri, kazançları, askeri birim miktarları, mali durumları, lojistikleri, hareket kabiliyetleri ve coğrafi konumları gibi 60'tan fazla bireysel faktörden yararlanıldı. Türkiye'nin ise 2024 yılının araştırma sonucuna göre Ortadoğu'daki güç sıralaması açıklandı. Peki, Ortadoğu'nun en güçlü orduları hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2024 yılı itibarıyla en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi.

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 1

ORTADOĞU'NUN EN GÜÇLÜ 15 ORDUSU

2024 yılı Ortadoğu en güçlü 15 ordusu listesi güncellendi. Bu yılın başında ABD merkezli Global Firepower tarafından yapılan araştırma sonrasında Ortadoğu'daki güç sıralaması belli oldu ve Türkiye'nin 2024 yılındaki coğrafi ve askeri güç konumu belirlendi.

İşte o araştırma sonucuna göre Türkiye'nin listedeki yeri ve askeri gücü;

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Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 2

15- LÜBNAN

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 3

14- BAHREYN

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 4

13- YEMEN

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 5

12- ÜRDÜN

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 6

11- UMMAN

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 7

10- KUVEYT

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 8

9- KATAR

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 9

8- SURİYE

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 10

7- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 11

6- IRAK

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 12

5- SUUDİ ARABİSTAN

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 13

4- İSRAİL

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 14

3- MISIR

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 15

2- İRAN

Ortadoğu'nun en güçlü orduları 2024: Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? (Coğrafi konum ve askeri güce göre en güçlü 15 Ortadoğu ülkesi) - 16

1- TÜRKİYE

ABD'de bulunan Global Firepower Ajansı tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da Ortadoğu'nun en güçlü ülkesi konumunda bulunuyor.

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