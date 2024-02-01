Oyuncak makinesinin içinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı
Avustralya polisi, dün oyuncak makinesine tırmanarak içerisine giren ve mahsur kalan çocuğu kurtardıkları görüntüleri paylaştı. Polis esprili bir dille yaptığı açıklamada, “Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan” dedi.
Avustralya Polisi, Cumartesi günü Queensland eyaletindeki Capalaba bölgesinde bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan ve içinde mahsur kalan 3 yaşındaki Ethan'ı kurtardığı anların görüntüsünü paylaştı.