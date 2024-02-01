Oyuncak makinesinin içinde mahsur kalan çocuk kurtarıldı

Polis yaptığı açıklamada, “Cumartesi günü Capalaba'daki bir alışveriş merkezinde oyuncak makinesine tırmanan maceraperest Ethan'ı kurtarmak için polis çağrıldı. Maç sonucu: Ethan ve Polis 1 puan, oyuncak makinesi 0 puan” ifadelerini kullandı.