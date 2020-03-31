Pakistan ve Hindistan trenleri mobil hastanelere çeviriyor

Corona virüs (Covid-19) vakaları düşük seyretmesine rağmen Asya'da iki ülke büyük tedirginlik yaşıyor. Pakistan ve komşusu Hindistan corona virüs vaka sayısı az olmasına rağmen sıkı önlemler alıyor. Hindistan ülkede 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Pakistan ve Hindistan önlemleri bir adım ileriye taşıyarak yataklı trenleri hastaneye çevirmeye başladı.

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ntv.com.tr 31.03.2020 - 16:51

Hindistan 1.3 milyar ve Pakistan 212 milyon nüfusuyla Asya'da corona virüsünden en çok etkilenebilecek ülkeler olarak gösteriliyor. İki ülke de corona virüs vakalarının düşüklüğüne rağmen ciddi önlemler almaya devam ediyor.

Pakistan'ın ardından Hindistan da corona virüsle mücadelede ülkedeki demiryolu ağından faydalanmaya başladı. Pakistan ve Hindistan'da yataklı tren vagonları hastanelere çevrildi. Yataklı vagonlara tıbbi malzemeler ve solunum cihazları yerleştirilerek, olası virüs hastaları için hazırlıklar yapıldı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Şeyh Raşhid Ahmed Karaçi ile Peşevar arasında sefer yapan yataklı tren vagonlarının mobil hastanelere çevrildiğini söyledi. Pakistan'ın Lahore, Karaçi, Kuetta, Şukur, Rawalpindi ve Multan kentlerindeki tren istasyonlarında bulunan yataklı 220 yataklı vagon mobil hastane olarak kullanılmaya başlandı. Pakistanlı yetkililer, her vagonda 9 yatak bulunduğunu belirtiyor. Mobil hastanelere solun cihazları da yerleştirildi.

Benzer bir uygulama 1.3 milyar nüfusu bulunan Hindistan'da da hayata geçirildi. Hindistan mobil hastaneye çevirdiği yataklı vagonları izolasyon amacıyla kullanmayı planlıyor. Hindistan dünyanın en büyük dördüncü büyük demir yolu ağına sahip buluyor.

Pakistan'da şimdiye kadar 1865 corona virüsü vakası ve 25 ölüm yaşandı. Hindistan'da da şu ana kadar 1251 corona virüs vakası ve 32 ölüm oldu.