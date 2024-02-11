Pakistan’da Imran Khan destekçilerinden protesto: "Seçimlerde hile yapıldı" iddiası
Pakistan’ın Karaçi kentinde toplanan binlerce Imran Khan destekçisi, seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla seçim komisyonu ofisinin önünde protesto gösterisi düzenledi.
Pakistan’da geçtiğimiz Perşembe günü yapılan Ulusal Meclis ve eyalet meclisi seçimlerinde resmi sonuçların açıklanmaması seçimlere müdahale edildiği iddiasını ortaya çıkardı. 266 sandalyeli Ulusal Mecliste bulunan 250 sandalyenin 99’unu alan cezaevindeki eski Başbakan Imran Khan’ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekçileri seçim sonuçlarının gecikmesinin yetkililerin oy sayımına hile karıştırmasına fırsat sağladığı iddiasıyla Karaçi kentinde bir araya geldi. Seçim komisyonu ofisinin önünde protesto gösterisi düzenleyen binlerce kişi “Seçimlere hile karıştırılmasını kabul etmiyoruz” sloganları attı.