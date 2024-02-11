Pakistan’da Imran Khan destekçilerinden protesto: "Seçimlerde hile yapıldı" iddiası

“ANAYASAYA UYGUN BİR ŞEKİLDE İLERLEYİP HÜKÜMETİ KURACAĞIZ”

Öte yandan bugün basına açıklamalarda bulunan PTI Başkanı Barrister Gohar Khan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi’nin Ulusal Meclis’te çoğunluğu elde ettikleri için partisini hükümeti kurmaya davet edeceğini iddia etti. Gohar, “Kimseyle bir kavgamız yok, ilerlemek istiyoruz. Anayasaya uygun bir şekilde ilerleyip hükümeti kuracağız” dedi. Gohar, kazandıkları sandalyeler üzerinde kasıtlı bir girişimin bulunduğunu vurgularken, partisinin 170 koltukla seçimleri kazandığını iddia etti. Gohar ayrıca partisinin Hayber Pahtunhva eyaletindeki mecliste de 39 sandalyeden 35’ini kazandığını söyledi. Başbakanlık görevi konusunda 2 gün içinde karar vereceklerini belirten Gohar, partisinin Pencap eyaletinde de hükümet kuracağını belirtti.