Pakistan'da seçim krizi: İmran Han'ın partisi sonucu protesto ediyor

Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), 8 Şubat seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle ülke genelinde protesto gösterisi düzenliyor.

Pakistan'da seçim krizi: İmran Han'ın partisi sonucu protesto ediyor - 1

Pakistan basınındaki haberlere göre, tutuklu eski başbakan İmran Han'ın partisi PTI, başkent İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde seçim sonuçlarını protesto etmek için destekçilerine çağrıda bulundu.

İslamabad'ın F-9 bölgesinde yer alan Fatma Cinnah Parkında toplanan yüzlerce PTI destekçisi araç konvoyu oluşturarak F-6 bölgesindeki Basın Kulübü önüne hareket etti.

DÜNYA HABERLERİ

Pakistan'da seçim krizi: İmran Han'ın partisi sonucu protesto ediyor - 2

OYLAR ÇALINDI İDDİASI

Basın Kulübü önünde toplanan göstericiler seçim sonuçlarını protesto ederek, "PTI'nın oylarının çalındığını" iddia etti ve Seçim Komisyonu aleyhinde slogan attı.

Lahor'daki gösterilerde de 8 Şubat seçimlerinde PTI'dan milletvekilliği adaylığı için yarışan Selman Akram Raja gözaltına alındı.

Pakistan'da seçim krizi: İmran Han'ın partisi sonucu protesto ediyor - 3

PTI, seçimlerden birinci parti olarak çıksa da çok sayıda seçim bölgesinde oyların çalındığını ve rakip partilerin adaylarına kaydırıldığını iddia ediyor. Bazı siyasi partiler de oylarının çalındığını savunuyor.

Pakistan'da seçim krizi: İmran Han'ın partisi sonucu protesto ediyor - 4

Resmi sonuçlara göre, 8 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde PTI destekli bağımsız milletvekilleri Ulusal Meclis'te 92 sandalye kazandı. Ancak PTI, 177 sandalye kazandığını iddia ederek Seçim Komisyonu'nu sonuçları değiştirmekle suçluyor.

Pakistan'da seçim krizi: İmran Han'ın partisi sonucu protesto ediyor - 5

"SEÇİMLER MANİPÜLE EDİLDİ"

Ravalpindi kentinin üst düzey yöneticisi Liyakat Ali Çata, Ravalpindi Kriket Stadyumu dışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "8 Şubat seçimlerinin kendi gözetiminde manipüle edildiğini" ifade etti.

Pakistan'da seçim krizi: İmran Han'ın partisi sonucu protesto ediyor - 6

Çata, Seçim Komisyonu Başkanı Sikandar Sultan Raja'nın ve bir Anayasa Mahkemesi yargıcının da seçimlerin manipüle edilmesine karıştığını savunarak, "Sahte mühürlerle 70-80 bin oy önde olan bağımsız milletvekillerinin kaybetmesini sağladık. Tüm bu haksızlığın sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

Son olarak Çata, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada ise Çata'nın iddiaları reddedildi.

Pakistan'da seçim krizi: İmran Han'ın partisi sonucu protesto ediyor - 7

SONUÇLAR 11 ŞUBAT'TA AÇIKLANMIŞTI

Pakistan Seçim Komisyonu, 8 Şubat'ta düzenlenen Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçim sonuçlarını 11 Şubat'ta açıklamıştı.

Resmi sonuçlara göre, seçimleri PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ikinci sırada tamamlamıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER