Pakistan'da seçim krizi: İmran Han'ın partisi sonucu protesto ediyor
Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI), 8 Şubat seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle ülke genelinde protesto gösterisi düzenliyor.
Pakistan basınındaki haberlere göre, tutuklu eski başbakan İmran Han'ın partisi PTI, başkent İslamabad, Ravalpindi, Lahor, Karaçi, Peşaver ve daha birçok şehirde seçim sonuçlarını protesto etmek için destekçilerine çağrıda bulundu.
İslamabad'ın F-9 bölgesinde yer alan Fatma Cinnah Parkında toplanan yüzlerce PTI destekçisi araç konvoyu oluşturarak F-6 bölgesindeki Basın Kulübü önüne hareket etti.