Pakistan'da son durum: Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti

Pakistan’da Anayasa Mahkemesi, eski Başbakan İmran Han’ın tutuklanması ile ilgili kararını açıkladı. Mahkemei, Han'ın tutukluluğunun “yasa dışı” olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmetti.

Pakistan'da son durum: Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti - 1

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi'nde Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), Han’ın tutuklanmasına karşı itirazı değerlendirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Pakistan'da son durum: Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti - 2

"HAN'IN TUTUKLAMMASI YASA DIŞI"

Mahkeme, eski Başbakan Han’ın tutuklanmasının "yasa dışı" olduğuna ve bir an önce tahliye edilmesine hükmetti.

Pakistan'da son durum: Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti - 3

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Pakistan'da son durum: Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti - 4

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Pakistan'da son durum: Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti - 5

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Pakistan'da son durum: Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti - 6

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'da son durum: Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti - 7

Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey istihbarat yetkilisinin bulunduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Pakistan'da son durum: Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti - 8

Han, 9 Mayıs'ta Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilen kararla tutuklanmıştı.

Pakistan'da son durum: Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti - 9

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikast girişiminin arkasında olmakla suçlamasının ardından yaşanmıştı.

Pakistan'da son durum: Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti - 10
Pakistan'da son durum: Anayasa Mahkemesi, İmran Han’ın tahliyesine hükmetti - 11
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