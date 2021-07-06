Pandemide sahiplenilen her beş köpekten biri terk edilme riskiyle karşı karşıya

Köpek sahiplerinin yüzde 36'sı ise kısıtlamalar hafiflediğinde, hayvanlar ile brilikte genellikle sosyalleştikleri ve çalıştıkları yerlere gidemezlerse onlarla ne yapacakları konusunda endişelendiklerini söyledi.

Öte yandan, İngiltere’de hala kısıtlamalar olsa da, birçok köpek sahibinin bir köpekle daha az kısıtlayıcı bir yaşama uyum sağlamakta zorlandığı görülüyor. Araştırma, sahiplerin yüzde 21'inin köpeğini olması gerekenden daha uzun süre evde bıraktığını, yüzde 14'ünün ise köpek dostu olmayan bir yere giderken köpeğini arabada veya sokakta bıraktığını ortaya koydu.