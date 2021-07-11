Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis geçtiğimiz hafta geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez kamera karşısına geçti. 84 yaşındaki Papa Pazar duasını alışılageldiği gibi Vatikan'daki çalışma ofisinin penceresinden yapmak yerine, bu kez kaldığı hastanenin balkonundan yaptı. Kendisini dualarıyla yalnız bırakmayanlara teşekkür etti. 4 Temmuz'da planlı bir bağırsak ameliyatı geçiren Papa'nın sağlık durumunun iyi olduğu kameralara yansıdı. Papa Francis böylelikle ameliyatın ardından kamuoyu karşısına ilk kez çıkmış oldu.