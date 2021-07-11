Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis geçtiğimiz hafta geçirdiği ameliyatın ardından ilk kez kamera karşısına geçti.

NTV Haber 11.07.2021 - 16:01

Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında - 1
84 yaşındaki Papa Pazar duasını alışılageldiği gibi Vatikan'daki çalışma ofisinin penceresinden yapmak yerine, bu kez kaldığı hastanenin balkonundan yaptı.
Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında - 2
Kendisini dualarıyla yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.
Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında - 3
4 Temmuz'da planlı bir bağırsak ameliyatı geçiren Papa'nın sağlık durumunun iyi olduğu kameralara yansıdı.
Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında - 4
Papa Francis böylelikle ameliyatın ardından kamuoyu karşısına ilk kez çıkmış oldu.
Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında - 5
Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında - 6
Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında - 7
Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında - 8
Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında - 9
Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında - 10
Papa, ameliyatın ardından ilk kez kameralar karşısında - 11

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