Papa Francis: Eşcinsel olmak suç değil

T"ANRI HERKESE ŞEFKAT GÖSTERİR"

Papa, "Bu piskoposların bir anlayış değiştirme sürecine sahip olmaları gerekiyor. Tanrı'nın her birimiz için şefkat gösterdiği gibi, onlarında da herkese şefkat göstermeleri gerekiyor” dedi.

LGBTQ+ hakları savunucuları tarafından bir kilometre taşı olarak selamlanan Francis'in yorumları, bu tür dini kurallar hakkında bir Papa tarafından dile getirilen ilk açıklama oldu.