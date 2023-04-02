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Papa taburcu olduktan sonra "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, hafta içinde geçirdiği solunum yolu enfeksiyonunun ardından Paskalya Yortusu öncesinde kutlanan "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı. Çarşamba günü hastaneye kaldırılan ve dün taburcu olan Papa Franciscus, Vatikan Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı ayini yönetti.

Papa taburcu olduktan sonra "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı - 1

60 BİN KİŞİ KATILDI

Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce son kez Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" Bayramı, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen yaklaşık 60 bin inananın katıldığı büyük ayinle kutlandı.

DÜNYA HABERLERİ

Papa taburcu olduktan sonra "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı - 2

Ayine, hafta içinde solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle üç gün boyunca hastanede tedavi gören ve dün taburcu edilen Papa Franciscus da katıldı.

Papa taburcu olduktan sonra "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı - 3

Normalde ayini yöneten Papa, bu kez ayinin açılışını ve kapanışını yaparken, ayini ise Kardinal Leandro Sandri yönetti.

Papa taburcu olduktan sonra "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı - 4

Ayinin açılışını yapan ve konuşmasında sesi yorgun gelen Papa, bugünlerde kendisine gösterilen ilgiye teşekkür ederek, kendisinin de Hz. İsa'nın sevgisine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Papa taburcu olduktan sonra "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı - 5

Papa Franciscus, Ukrayna için barış çağrısını da yineledi.

Papa taburcu olduktan sonra "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı - 6

Katoliklerin ruhani lideri, ayin sonrasında "Papamobile" aracıyla meydanda toplanan inananları selamladı.

Papa taburcu olduktan sonra "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı - 7
Papa taburcu olduktan sonra "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı - 8
Papa taburcu olduktan sonra "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı - 9
Papa taburcu olduktan sonra "Palmiye Pazarı" ayinine katıldı - 10
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