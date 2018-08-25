Papa: Utanç sürüyor
NTV Haber
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 39 yıl sonra İrlanda'ya ilk ziyareti gerçekleştirdi. Katolik kilisesinin örtbas ettiği suçları "iğrenç" olarak tanımlayan Papa, "Utanç sürüyor" şeklinde konuştu.
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1Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 39 yıl sonra İrlanda'ya ilk ziyareti gerçekleştirdi.
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2Kent sokaklarındaki çok sayıda gösterici ise kiliseyi ve Papayı protesto etti.
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3İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, kilisenin "karanlık" tarihini aydınlatma çağrısı yaptı, Papa'dan kilisedeki cinsel saldırılara karşı harekete geçmesini istedi.
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4İrlanda, kilisedeki papazların çocuklara cinsel saldırılarıyla ve evlilik dışı dünyaya gelen bebeklerin öldürülmesi olaylarıyla gündeme gelmişti.
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5Bir önceki Papa Benedikt, sekiz yıl önce taciz kurbanlarından özür dilemiş ve İrlanda kilisesinden hatalarını kabul etmesini istemişti.
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