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Papa: Utanç sürüyor

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 39 yıl sonra İrlanda'ya ilk ziyareti gerçekleştirdi. Katolik kilisesinin örtbas ettiği suçları "iğrenç" olarak tanımlayan Papa, "Utanç sürüyor" şeklinde konuştu.

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    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 39 yıl sonra İrlanda'ya ilk ziyareti gerçekleştirdi.
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    Kent sokaklarındaki çok sayıda gösterici ise kiliseyi ve Papayı protesto etti.
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    İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, kilisenin "karanlık" tarihini aydınlatma çağrısı yaptı, Papa'dan kilisedeki cinsel saldırılara karşı harekete geçmesini istedi.
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    İrlanda, kilisedeki papazların çocuklara cinsel saldırılarıyla ve evlilik dışı dünyaya gelen bebeklerin öldürülmesi olaylarıyla gündeme gelmişti.
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    Bir önceki Papa Benedikt, sekiz yıl önce taciz kurbanlarından özür dilemiş ve İrlanda kilisesinden hatalarını kabul etmesini istemişti.
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