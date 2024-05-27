Papua Yeni Gine'de heyelan: 2 binden fazla kişi toprak altında
Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde hükümet, 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığını açıkladı. Bir köyün tamamen toprak altına gömüldüğünü aktaran yetkililer kaymaya devam eden zemin nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının çok zor koşullarda devam ettiğini belirtti. Hükümet, Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası dostlarına yardım çağrısında bulundu.
Papua Yeni Gine hükümeti, geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük toprak kayması sonucunda 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığını bildirdi.