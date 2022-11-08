Paris'te grevler nedeniyle perşembe toplu taşımada "kara gün" olabilir

Son zamanlarda Paris ile civarında toplu ulaşımda sürücü eksikliği ve seferlerin azaltılması nedeniyle toplu taşımada bazı otobüs seferleri iptal edilirken metrolarda ciddi yoğunluk gözlemleniyor.



Yerel basın bu duruma ek olarak grevle birlikte, perşembe Paris ve civarında toplu taşımada "kara gün" yaşanacağı değerlendirmesinde bulunuyor.