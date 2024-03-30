Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki bir sokağa "Socrates" adı verildi

"Socrates Sokağı" etkinliğine, Saint-Ouen-sur-Seine'in Fransız Belediye Başkanı Karim Bouamrane (sol 2), Fransa Spor, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlardan Sorumlu Bakanı Amelie Oudea Castera (solda) ve Brezilyalı eski futbolcu Rai, Socrates'in kardeşi (sağda) de katıldı.