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Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki bir sokağa "Socrates" adı verildi

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Saint-Ouen'de, Brezilya futbol tarihinin en büyük figürlerinden biri olan 'Rue Docteur Socrates'in adı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında Brezilya delegasyonunun kalacağı Olimpiyat Köyü'nün içindeki bir sokağa törenle adı verildi. "Socrates Sokağı" etkinliğine, Fransa Spor, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlardan Sorumlu Bakanı Amelie Oudea Castera, da katıldı.

Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki bir sokağa "Socrates" adı verildi - 1

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.

DÜNYA HABERLERİ

Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki bir sokağa "Socrates" adı verildi - 2

Yaz olimpiyatları öncesi Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Saint-Ouen'de  Olimpiyat Köyü'nün içindeki bir sokağa Brezilyalı futbolcu Rue Docteur Socrates'in adı verildi.

Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki bir sokağa "Socrates" adı verildi - 3

"Socrates Sokağı" etkinliğine, Saint-Ouen-sur-Seine'in Fransız Belediye Başkanı Karim Bouamrane (sol 2), Fransa Spor, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlardan Sorumlu Bakanı Amelie Oudea Castera (solda) ve Brezilyalı eski futbolcu Rai, Socrates'in kardeşi (sağda) de katıldı.

Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki bir sokağa "Socrates" adı verildi - 4
Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki bir sokağa "Socrates" adı verildi - 5
Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki bir sokağa "Socrates" adı verildi - 6
Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki bir sokağa "Socrates" adı verildi - 7
Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki bir sokağa "Socrates" adı verildi - 8
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