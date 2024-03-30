Paris'te Olimpiyat Köyü'ndeki bir sokağa "Socrates" adı verildi
Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Saint-Ouen'de, Brezilya futbol tarihinin en büyük figürlerinden biri olan 'Rue Docteur Socrates'in adı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları sırasında Brezilya delegasyonunun kalacağı Olimpiyat Köyü'nün içindeki bir sokağa törenle adı verildi. "Socrates Sokağı" etkinliğine, Fransa Spor, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlardan Sorumlu Bakanı Amelie Oudea Castera, da katıldı.
Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek.