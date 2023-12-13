Pekin’de kar yağışı: Seferler durdu, okullar kapatıldı

Pekin Meteoroloji Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, kentte cumartesi gününe kadar yoğun kar yağışı görülmesinin beklendiği belirtildi.



Kentte soğuk hava için mavi alarm, tipi için ise turuncu alarm verildi. Yetkililer araçlarıyla yola çıkacak sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.