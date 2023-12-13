Pekin’de kar yağışı: Seferler durdu, okullar kapatıldı
Çin’in başkenti Pekin’de etkili olan kar yağışı nedeniyle tren seferleri askıya alındı, okullar kapatılarak uzaktan eğitime geçildi. Ülkedeki toplam kar yağışının son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.
Çin’in kuzeyini etkisi altına alan soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkiledi.
Bu hafta ikinci kez batıdan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren başkent Pekin’deki ilk ve orta okullar ile kreşler uzaktan eğitime geçti.