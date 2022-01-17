Pekin'de Omicron alarmı: Postayla geldiği öne sürüldü

Çin'in başkenti Pekin'de tespit edilen, Omicron varyantı taşıyan Covid-19 vakasına virüsün, Kanada'dan gelen posta gönderisinden bulaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Haberler - AFP - Anadolu Ajansı 17.01.2022 - 17:15

Pekin'de Omicron alarmı: Postayla geldiği öne sürüldü - 1

Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Yardımcı Direktörü Pang Şinghuo, yaptığı açıklamada, 14 Aralık'ta Covid-19 testi pozitif çıkan kadın hastanın, 11 Ocak'ta Kanada'dan ABD ve Hong Kong aracılığıyla bir posta gönderisi aldığını, gönderinin paketinden ve içindeki belgeden alınan örneklerde virüse rastlandığını belirtti.

Pekin'de Omicron alarmı: Postayla geldiği öne sürüldü - 2

Vakaya dair epidemiyolojik soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Pang, "Şahsa yurt dışından gelen nesneyle temas sonucu virüs bulaşmış olabileceği olasılığını göz ardı etmiyoruz" dedi.

Pekin'de Omicron alarmı: Postayla geldiği öne sürüldü - 3

Çin'de sağlık yetkilileri, daha önce de ithal gıda ve kargo gönderilerinde virüse rastlandığını, özellikle soğuk zincir yöntemiyle taşınan kargolarda virüsün yaşamasına uygun ortamın bulunduğunu ileri sürmüştü. Ancak dünyada sağlık otoritelere bu yolla bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğuna dikkati çekiyor. Kanada sağlık otoriteleri de aynı görüşü paylaşıyor.

Pekin'de Omicron alarmı: Postayla geldiği öne sürüldü - 4

Kanada Posta Hizmetleri İdaresi, web sitesinin soru ve cevap bölümünde, Sağlık Örgütünü ve Kanada Halk Sağlığı kurumunu tanık göstererek, uluslararası posta ve kargo yoluyla virüs bulaşma riskinin düşük olduğunu belirtiyor.

Pekin'de Omicron alarmı: Postayla geldiği öne sürüldü - 5

PEKİN'DEKİ OMİCRON VAKASININ KAYNAĞI BULUNAMIYOR

Pekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, şehirde 14 Aralık'ta yaptırdığı testi pozitif çıkan bir kişiden alınan numunede yapılan DNA incelemesinde Omicron varyantına rastlandığı belirtilmişti.

Pekin'de Omicron alarmı: Postayla geldiği öne sürüldü - 6

Başkentin merkez ilçelerinden Haidian'da yaşayan ve çalışan hastanın, doğrulanmış vakalardan herhangi biriyle temas kurmadığı ve son 14 günde başka şehre seyahat etmediği bildirilmişti.

Pekin'de Omicron alarmı: Postayla geldiği öne sürüldü - 7

Vakanın ortaya çıkması, Omicron'un şehirde bir süredir yayılmakta olduğuna dair endişeleri artırırken hastanın yaşadığı apartman ve ofisi karantina altına alınmış, ev ve iş yeri çevresinde hasta ile temas kurmuş olabilecek 2 bin 430 kişiye testler uygulanmıştı.

Pekin'de Omicron alarmı: Postayla geldiği öne sürüldü - 8

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