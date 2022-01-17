Pekin'de Omicron alarmı: Postayla geldiği öne sürüldü

Çin'de sağlık yetkilileri, daha önce de ithal gıda ve kargo gönderilerinde virüse rastlandığını, özellikle soğuk zincir yöntemiyle taşınan kargolarda virüsün yaşamasına uygun ortamın bulunduğunu ileri sürmüştü. Ancak dünyada sağlık otoritelere bu yolla bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğuna dikkati çekiyor. Kanada sağlık otoriteleri de aynı görüşü paylaşıyor.