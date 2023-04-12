Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon son yıllardaki en büyük veri sızıntısı ile karşı karşıya. Sızan belgelere göre 5 ülkenin Ukrayna topraklarında özel askeri kuvvetleri bulunuyor. O ülkeler arasında İngiltere 50 askerle başı çekiyor. Rusya'ya yaptırım kararına katılmayan Sırbistan'ın da Ukrayna'ya silah gönderdiği ya da göndermeyi taahhüt ettiği görülüyor. İşte ayrıntılar...

Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar - 1

ABD Savunma Bakanlığı'nın internete sızan "çok gizli" belgeleri Ukrayna Savaşı'na ilişkin çok şey anlatıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar - 2

Bu belgelerden birinde, bir dizi ülkenin özel askeri gücünün Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor.

Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar - 3

23 Mart tarihli belgeye göre, bu ülkelerin başını 50 özel kuvvet askeriyle İngiltere çekiyor.
İngiltere'yi, 17 askerle Letonya, 15 askerle Fransa, 14 askerle Amerika Birleşik Devletleri ve bir askerle Hollanda izliyor.

Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar - 4

RUSYA'NIN İDDİALARINI DOĞRULAR NİTELİKTE

Belgede yabancı güçlerin nerede konuşlandığı ya da ne görev üstlendiği bilgisi yer almıyor.
Ancak belegeler, Rusya'nın "Sadece Ukrayna'yla değil NATO ile savaşıyoruz" iddiasını doğrular nitelikte.

Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar - 5

Bir başka belgede, 38 Avrupa ülkesinin, Ukrayna'nın askeri destek talebine verdiği yanıtlar yer alıyor. Grafik formundaki belgede hükümetlerin yardımları ya da yardım vaatleri 4 kategori altında toplanmış.

Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar - 6

SIRBİSTAN'LA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Belgelerde, askeri eğitim ve silah taahhüdünde bulunan, askeri eğitim veren ve/veya silah temin eden, ileride silah yardımı için siyasi irade ortaya koyan ülkeler tek tek sıralanıyor. Bu ülkeler arasında Sırbistan da var.

Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar - 7

Rusya ile derin tarihi, ekonomik ve kültürel bağları olan Sırbistan Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmayı seçmişti.

Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar - 8

Sırbistan, 44 Avrupa ülkesinden Rusya'ya yaptırımlara katılmayan tek ülke oldu. Ancak 2 Mart tarihli belgeye göre, Belgrad yönetimi Ukrayna'ya silah göndermeyi kabul etti, hatta gönderdi.

Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar - 9

Aynı belgeden Sırbistan'ın Ukrayna güçlerine eğitim vermeyi kabul etmediği görülüyor.
Belgeye göre dört kategoride de yardımı kabul etmeyen iki Avrupa ülkesi var: Avusturya ve Malta.

Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar - 10

Rusya yanlısı Telegram kanallarında yaklaşık bir ay önce Sırbistan'ın Ukrayna'ya silah gönderdiğine dair başka bir belge ortaya çıkmıştı.

Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar - 11

O belgeye göre bir Sırp silah üreticisi, Kiev'e 122 milimetrelik karadan karaya Grad roketleri gönderdi.

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