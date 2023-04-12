Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar

ABD Savunma Bakanlığı'nın internete sızan "çok gizli" belgeleri Ukrayna Savaşı'na ilişkin çok şey anlatıyor.
Bu belgelerden birinde, bir dizi ülkenin özel askeri gücünün Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini ortaya koyuyor.
23 Mart tarihli belgeye göre, bu ülkelerin başını 50 özel kuvvet askeriyle İngiltere çekiyor.
İngiltere'yi, 17 askerle Letonya, 15 askerle Fransa, 14 askerle Amerika Birleşik Devletleri ve bir askerle Hollanda izliyor.
Belgede yabancı güçlerin nerede konuşlandığı ya da ne görev üstlendiği bilgisi yer almıyor.
Ancak belegeler, Rusya'nın "Sadece Ukrayna'yla değil NATO ile savaşıyoruz" iddiasını doğrular nitelikte.
Bir başka belgede, 38 Avrupa ülkesinin, Ukrayna'nın askeri destek talebine verdiği yanıtlar yer alıyor. Grafik formundaki belgede hükümetlerin yardımları ya da yardım vaatleri 4 kategori altında toplanmış.
Belgelerde, askeri eğitim ve silah taahhüdünde bulunan, askeri eğitim veren ve/veya silah temin eden, ileride silah yardımı için siyasi irade ortaya koyan ülkeler tek tek sıralanıyor. Bu ülkeler arasında Sırbistan da var.
Rusya ile derin tarihi, ekonomik ve kültürel bağları olan Sırbistan Ukrayna-Rusya savaşında tarafsız kalmayı seçmişti.
Sırbistan, 44 Avrupa ülkesinden Rusya'ya yaptırımlara katılmayan tek ülke oldu. Ancak 2 Mart tarihli belgeye göre, Belgrad yönetimi Ukrayna'ya silah göndermeyi kabul etti, hatta gönderdi.
Aynı belgeden Sırbistan'ın Ukrayna güçlerine eğitim vermeyi kabul etmediği görülüyor.
Belgeye göre dört kategoride de yardımı kabul etmeyen iki Avrupa ülkesi var: Avusturya ve Malta.
Rusya yanlısı Telegram kanallarında yaklaşık bir ay önce Sırbistan'ın Ukrayna'ya silah gönderdiğine dair başka bir belge ortaya çıkmıştı.
O belgeye göre bir Sırp silah üreticisi, Kiev'e 122 milimetrelik karadan karaya Grad roketleri gönderdi.