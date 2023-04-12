Pentagon'dan sızan belgelerde dikkat çeken ayrıntılar

RUSYA'NIN İDDİALARINI DOĞRULAR NİTELİKTE

Belgede yabancı güçlerin nerede konuşlandığı ya da ne görev üstlendiği bilgisi yer almıyor.

Ancak belegeler, Rusya'nın "Sadece Ukrayna'yla değil NATO ile savaşıyoruz" iddiasını doğrular nitelikte.