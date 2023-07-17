Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta

Peru’nun başkenti Lima’da inşa edilen 10 km’lik duvar, şehrin en zenginlerinin yaşadığı Santiago de Surco semtini, şehrin en fakir kesimlerinin yaşadığı San Juan de Miraflores semtinden ayırıyor. Bir taş atımı uzaklıktaki iki semti ayıran "utanç duvarı" sosyal eşitsizliği tüm boyutları ile gözler önüne seriyor.

Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 1

Peru'nun başkenti Lima'nın kalbinde, başlangıçta güvenlik için inşa edilen 10 kilometre uzunluğundaki duvar, şehri iki zıt dünyaya böldüğü için artık sosyal eşitsizliği sembolize ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 2

SOSYAL EŞİTSİZLİĞİN AÇIK BİR TEMSİLİ

İlk olarak 1980'lerde terörizm ve saldırılara karşı koruma amacıyla inşa edilen sınır, daha sonra lüks Santiago de Surco bölgesi ile ekonomik açıdan dezavantajlı San Juan de Miraflores bölgesi arasındaki sosyal eşitsizliğin açık bir temsiline dönüştü.

Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 3

Yerleşim alanları, ticaret merkezleri, yemyeşil parkları ve yeşillikleriyle tanınan Santiago de Surco, Lima'nın doğu kesiminde yaşayan ve fiyatları 5 milyon dolara kadar çıkabilen mülklere sahip olanlara konforlu ve ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor.

Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 4

Sadece bir taş atımı güneyde yer alan San Juan de Miraflores'te ise yoksulluk hüküm sürüyor.

Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 5

300 DOLARA KONUT

Bölge sakinleri temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, semtteki konutların değeri 300 dolara kadar düşebiliyor.

Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 6
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 7
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 8
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 9
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 10
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 11
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 12
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 13
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 14
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 15
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 16
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 17
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 18
Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta - 19
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