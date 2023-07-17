Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta

SOSYAL EŞİTSİZLİĞİN AÇIK BİR TEMSİLİ

İlk olarak 1980'lerde terörizm ve saldırılara karşı koruma amacıyla inşa edilen sınır, daha sonra lüks Santiago de Surco bölgesi ile ekonomik açıdan dezavantajlı San Juan de Miraflores bölgesi arasındaki sosyal eşitsizliğin açık bir temsiline dönüştü.