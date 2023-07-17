Peru'nun "utanç duvarı": En zenginler ve en fakirler bir taş atımı uzaklıkta
Peru’nun başkenti Lima’da inşa edilen 10 km’lik duvar, şehrin en zenginlerinin yaşadığı Santiago de Surco semtini, şehrin en fakir kesimlerinin yaşadığı San Juan de Miraflores semtinden ayırıyor. Bir taş atımı uzaklıktaki iki semti ayıran "utanç duvarı" sosyal eşitsizliği tüm boyutları ile gözler önüne seriyor.
Peru'nun başkenti Lima'nın kalbinde, başlangıçta güvenlik için inşa edilen 10 kilometre uzunluğundaki duvar, şehri iki zıt dünyaya böldüğü için artık sosyal eşitsizliği sembolize ediyor.