Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü: Anne ve babasının gözü önünde can verdi

Herhangi bir yetişkinin çocukların çukuru kazmasına yardım edip etmediği ya da onlarla birlikte çukurda oynayıp oynamadığı bilinmiyor.

Kız çocuğunun acılı babası "sevgi ve hayat dolu" diye bahsettiği kızının yasını tutuyor. Yetkililer ailenin daha fazla bilgi vermeyecek kada acılı olduğunu belirtti.