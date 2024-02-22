Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü: Anne ve babasının gözü önünde can verdi

ABD'nin Florida eyaletindeki plajda oyun oynayan 7 ve 8 yaşındaki kardeşler kumun çökmesi sonucu kumda gömülü kaldılar. 20 dakika boyunca kum yığınının altında kalan 7 yaşındaki Sloan Mattingly tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü: Anne ve babasının gözü önünde can verdi - 1

ABD'nin Florida eyaletinde tatile giden aile trajik bir olay yaşadı.

Kardeşiyle birlikte kumda oynayan Sloan Mattingly Florida'da bulunan bir plajda 1,5 metre derinliğindeki çukurun kendisi ve 8 yaşındaki kardeşi Maddox'un üzerine çökmesi sonucu kumun altında  kaldı. 

20 dakika boyunca kumda gömülül kalan 7 yaşındaki  Sloan Mattingly hayatını kaybetti.

Kardeşi Maddox göğüsüne kadar kumda kalmasına rağmen ekipler tarafından kurtarıldı. 

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Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü: Anne ve babasının gözü önünde can verdi - 2

Görgü tanıkları, zemin çöktüğünde çocukların çukuru kazdıklarını ve içinde oynadıklarını söyledi.

Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü: Anne ve babasının gözü önünde can verdi - 3

Çökmeden sonraki anları kaydeden görgü tanıkları, dizlerinin üzerine çökmüş insanların elleriyle kumu kazdıklarını ve çocukları kurtarmaya çalıştıkları anları görüntüledi. 

Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü: Anne ve babasının gözü önünde can verdi - 4

Erkek çocuk göğsüne kadar gömülmüş, ancak kız çocuğunun üzeri tamamen örtülmüştü.

Bir görgü tanığı tarafından çekilen videoda, yaklaşık 20 yetişkinin elleriyle ve plastik kovalarla kızı çıkarmaya çalıştığı, ancak çukurun çökmeye devam ettiği görülüyordu. 

Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü: Anne ve babasının gözü önünde can verdi - 5

Yetkililere göre Sloan'ın kumdan çıktığında nabzı atmıyordu, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 7 yaşındaki kız kurtarılamadı.

Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü: Anne ve babasının gözü önünde can verdi - 6

Herhangi bir yetişkinin çocukların çukuru kazmasına yardım edip etmediği ya da onlarla birlikte çukurda oynayıp oynamadığı bilinmiyor.

Kız çocuğunun acılı babası "sevgi ve hayat dolu"  diye bahsettiği kızının yasını tutuyor. Yetkililer ailenin daha fazla bilgi vermeyecek kada acılı olduğunu belirtti.

Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü: Anne ve babasının gözü önünde can verdi - 7

Kız çocuğunun ölümüne yol açan kum çukurlarının çökmesi, ülke çapında her yıl birçok çocuğun ölümüne ve yaralanmasına neden olan, yeterince bilinmeyen bir tehlike.

Geçen hafta Jersey Shore Plajı'nda bir çocuk, içinde oynadığı çukurun çökmesi sonucu kumda mahsur kaldı.  İlk paniğin ardından çocuğun babası onu kurtarmayı başardı.

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