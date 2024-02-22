Plajda oynarken bir anda kumların içine gömüldü: Anne ve babasının gözü önünde can verdi
ABD'nin Florida eyaletindeki plajda oyun oynayan 7 ve 8 yaşındaki kardeşler kumun çökmesi sonucu kumda gömülü kaldılar. 20 dakika boyunca kum yığınının altında kalan 7 yaşındaki Sloan Mattingly tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ABD'nin Florida eyaletinde tatile giden aile trajik bir olay yaşadı.
Kardeşiyle birlikte kumda oynayan Sloan Mattingly Florida'da bulunan bir plajda 1,5 metre derinliğindeki çukurun kendisi ve 8 yaşındaki kardeşi Maddox'un üzerine çökmesi sonucu kumun altında kaldı.
20 dakika boyunca kumda gömülül kalan 7 yaşındaki Sloan Mattingly hayatını kaybetti.
Kardeşi Maddox göğüsüne kadar kumda kalmasına rağmen ekipler tarafından kurtarıldı.