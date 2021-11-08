Polonya-Belarus sınırında sığınmacı krizi: Yüzlerce göçmen, sınırdaki dikenli telleri parçalamaya çalışıyor

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk de "Belarus büyük bir olay yaratmak istiyor, tercihen ateş edilmesi ve kayıpların olması isteniyor. Medya haberlerine göre Kuznica Bialostocka yakınında büyük bir provokasyon hazırlıyorlar, burada kitlesel bir biçimde sınır geçişi girişimi olacak" demişti.