Polonya'da bin yıllık "vampir" mezarı bulundu: Tekrar canlanmasın diye boğazına orak kilidi

Araştırmacılar, kadının mezarının bulunduğu bölgede, ölen kişinin kafatasına metal bir çubuğun, ya da bir kazığın, yerleştirildiği mezarlıklara sıklıkla rastlandığını ve bunun döneminin halkının bir insanın ölü kalmasını sağlama inancı ile yapıldığını belirtti.

Uzmanlar özellikle Slav halkı arasında vampir efsanelerine olan inancın 11. ve 12. yüzyıllarda yaygınlaşarak kitlesel histeri ye neden olduğunu ve vampir olduğu düşünülen insanların idam edildiğini bildirdi. Zamansız bir şekilde ölen insanlar (örneğin intihar yoluyla) için genellikle vampirizmden şüphelendiği ve ölümden dirilmelerini önlemek için vücutlarının parçalandığı belirtildi.