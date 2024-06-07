Pompeii'de yeni keşif: Mavi renkli gizemli oda

Pompeii antik kentinde, kazı çalışmalarına devam eden arkeologlar, yanardağ patlamasının kalıntılarında daha önce görülmemiş yeni bir oda keşfettiler. Uzmanlar dönemine göre çok nadir rastlanan mavi renkli odanın pagan ritüelleri ve kutsal nesnelerin saklanması için kullanılmış olabileceğini belirttiler.

Pompeii'de yeni keşif: Mavi renkli gizemli oda - 1

Napoli'nin güneydoğusunda yer alan antik Roma şehri Pompeii, arkeologlar tarafından yapılan son kazılarda yeni ve heyecan verici keşiflere sahne oldu. M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla volkanik kül altında kalan şehir, tarihin en iyi korunmuş arkeolojik alanlarından biri olarak biliniyor.

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Pompeii'de yeni keşif: Mavi renkli gizemli oda - 2

Son kazılarda arkeologlar, Pompeii'de nadir görülen mavi renkle boyanmış bir odayı ortaya çıkardı. Bu odanın duvarlarının dört mevsimi temsil eden kadın figürlerinin freskleriyle süslendiği belirtildi. 

Pompeii'de yeni keşif: Mavi renkli gizemli oda - 3

Ekip, bu odanın pagan ritüelleri ve kutsal nesnelerin saklanması için kullanıldığını çünkü  o dönem mavi rengin, yalnızca büyük öneme sahip yerlerde bulunduğunu söyledi.

Pompeii'de yeni keşif: Mavi renkli gizemli oda - 4

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano Pompeii'yi "hala kısmen keşfedilmemiş bir hazine sandığı" olarak nitelendirdi. Bu keşif, bin 70 evdeki 13 bin odanın ortaya çıkarıldığı geniş çaplı bir kazı projesinin parçası olarak gerçekleşti.

Pompeii'de yeni keşif: Mavi renkli gizemli oda - 5

Son keşifler arasında, el yapımı altın detaylarla süslenmiş mavi duvarlar ve duvarın yanında duran 15 sürahi, yağ lambaları ve üç dekoratif kutu bulundu. Bulgular, evin volkanik patlamadan önce tadilat geçirdiğini de gösteriyor.

Pompeii'de yeni keşif: Mavi renkli gizemli oda - 6

Pompeii, yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı canlı bir şehirken, Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla aniden yok oldu. Bu felaketin, şehir ve çevresindeki kasabalarda 16 bin kişinin ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor. Kalıntıları ilk olarak 1748'de ortaya çıkarılan Pompeii, hala arkeologlar ve tarihçiler için zengin bir araştırma alanı olmayı sürdürüyor.

Pompeii'de yeni keşif: Mavi renkli gizemli oda - 7

Şehir, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmekte ve dünya kültürel mirasının önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.

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