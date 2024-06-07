Pompeii'de yeni keşif: Mavi renkli gizemli oda
Pompeii antik kentinde, kazı çalışmalarına devam eden arkeologlar, yanardağ patlamasının kalıntılarında daha önce görülmemiş yeni bir oda keşfettiler. Uzmanlar dönemine göre çok nadir rastlanan mavi renkli odanın pagan ritüelleri ve kutsal nesnelerin saklanması için kullanılmış olabileceğini belirttiler.
Napoli'nin güneydoğusunda yer alan antik Roma şehri Pompeii, arkeologlar tarafından yapılan son kazılarda yeni ve heyecan verici keşiflere sahne oldu. M.S. 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla volkanik kül altında kalan şehir, tarihin en iyi korunmuş arkeolojik alanlarından biri olarak biliniyor.