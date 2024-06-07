Pompeii'de yeni keşif: Mavi renkli gizemli oda

Pompeii, yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı canlı bir şehirken, Vezüv Yanardağı'nın patlamasıyla aniden yok oldu. Bu felaketin, şehir ve çevresindeki kasabalarda 16 bin kişinin ölümüne sebep olduğu tahmin ediliyor. Kalıntıları ilk olarak 1748'de ortaya çıkarılan Pompeii, hala arkeologlar ve tarihçiler için zengin bir araştırma alanı olmayı sürdürüyor.