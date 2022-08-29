Portekiz'de 160 milyon yıllık dinozor fosili bulundu: Avrupa'nın en büyüğü

Haberler - ntv.com.tr 29.08.2022 - 16:11
Portekiz'deki bir adam arka bahçesini temizlerken, fosilleşmiş bir dinozor iskeleti buldu. Bilim insanları, iskeleti inceledikten sonra, onun 160 ila 100 milyon yıl önce yaşamış 25 metre boyundaki bir Brachiosaurus'a ait olduklarını keşfetti. Araştırmacılar, böylelikle Avrupa'daki bulunan en büyük sauropod fosilini bulmuş olduklarını açıkladı.
Lizbon Üniversitesi'nden araştırmacı Elisabete Malafaia konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir hayvanın tüm kaburgalarını, orijinal anatomik konumlarını koruyarak bu pozisyonda bulmak olağan değildir. Bu koruma şekli, Portekiz Üst Jura döneminden dinozorların, özellikle de sauropodların fosillerinde nispeten nadirdir” diye konuştu.
Bununla birlikte, araştırmacıların belirttiğine göre Brachiosauridae grubuna ait dinozorlar, üst Jura'dan Alt Kretase jeolojik dönemlerine kadar yaşadı. Diğer sauropodların aksine, hayvanların arka ayaklarından daha uzun ön ayakları vardı. Bu durum ise onların daha uzun gövde ve orantılı olarak daha kısa kuyruklara sahip olması ile sonuçlandı.
Brachiosauridae türündeki ünlü dinozorlar arasında 1993 yapımı Jurassic Park filminde gösterilen ilk bilgisayar tarafından üretilen dinozor olan Brachiosaurus altithorax ve batı Portekiz'de bulunan Lusotitan atalaiensis fosili bulunuyor.
Malafaia, "Monte Agudo paleontolojik bölgesinde yapılan araştırma, Pombal bölgesinin Geç Jura omurgalılarına ait önemli bir fosil kaydına sahip olduğunu doğrulamaktadır. Son yıllarda bölge, yaklaşık 145 milyon yıl önce İber Yarımadası'nda yaşayan kıta faunası hakkında bilgi için çok önemli bol miktarda materyalin keşfini sağladı” dedi.
Öte yandan yeni keşif, Çin'deki bir restoranın dışında 8 metre uzunluğunda bir sauropodun ayak izlerinin görülmesinden sadece bir ay sonra geldi. Leshan bölgesindeki restoranın lokantasında yemek yiyen Ou Hongtao adlı bir müşteri avlunun taşlarında birkaç büyük çukur fark etmiş ardından olay yerine çağrılan paleontologlar, parmak izlerinin iki dinozor tarafından yapıldığını belirlemişti.
Çin Yerbilimleri Üniversitesi'nden araştırmacılar, yer altını görüntülemek için radar darbeleri kullanan bir 3D zemin tarayıcısı kullanarak dinozor ayak izlerini doğrulamıştı.