Portekiz'de 160 milyon yıllık dinozor fosili bulundu: Avrupa'nın en büyüğü

Bununla birlikte, araştırmacıların belirttiğine göre Brachiosauridae grubuna ait dinozorlar, üst Jura'dan Alt Kretase jeolojik dönemlerine kadar yaşadı. Diğer sauropodların aksine, hayvanların arka ayaklarından daha uzun ön ayakları vardı. Bu durum ise onların daha uzun gövde ve orantılı olarak daha kısa kuyruklara sahip olması ile sonuçlandı.