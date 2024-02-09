Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor

KOTROLLÜ YANGIN BİYOÇEŞİTLİLİK YARATIYOR

2017'de Portekiz'de çıkan orman yangınları, çam ve okaliptüs ağaçlarıyla kaplı tepeleri kül ederek 100'den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.

Avrupa genelinde giderek yoğunlaşan sıcak hava dalgaları son iki yılda binlerce dönüm arazinin yanmasına neden oldu.

Kırsal yangın uzmanı ve eğitmen Emmanuel Oliveira, orman yangınlarıyla karşılaştırıldığında kontrollü yangınların "daha fazla biyolojik çeşitlilik yaratırken, dünya üzerinde daha küçük bir etkiye sahip olduğunu" söylüyor.