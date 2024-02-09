Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor

Dünyanın dört bir yanından kadınlar, bu hafta Portekiz'de yüzlerce kişinin ölümüne yol açan orman yangınlarını önlemek amacıyla geleneksel bir teknik olan kasıtlı toprak yakma tekniğini öğrenmek için toplandı.

Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor - 1

KASITLI TOPRAK YAKMA

İklim değişiklikleriyle artan orman yangılarını önlemek amacıyla Portekiz'de kadınlar "kasıtlı arazi yakma" tekniğini öğrenmek için bir araya geldi.

Portekiz'in Paredes de Coura kasabasının yukarısındaki tepelerde kadınlar, meşaleler kullanarak dikenli çalılık alanlarını ateşe verdi ve hayvanlar için otlak alanları oluşturdu.

DÜNYA HABERLERİ

Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor - 2

Portekiz itfaiye teşkilatının bölge koordinatörü Cristina Azurara, "Bu kadınların burada öğrendiği şey, esas olarak geleneksel ateşin kullanımıdır. Atalarımız yıllarca otlakları yenilemek ve yangınları kontrol altına almak için ateşi kullandı" dedi.

Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor - 3

KOTROLLÜ YANGIN BİYOÇEŞİTLİLİK YARATIYOR

2017'de Portekiz'de çıkan orman yangınları, çam ve okaliptüs ağaçlarıyla kaplı tepeleri kül ederek 100'den fazla kişinin ölümüne neden olmuştu.

Avrupa genelinde giderek yoğunlaşan sıcak hava dalgaları son iki yılda binlerce dönüm arazinin yanmasına neden oldu.

Kırsal yangın uzmanı ve eğitmen Emmanuel Oliveira, orman yangınlarıyla karşılaştırıldığında kontrollü yangınların "daha fazla biyolojik çeşitlilik yaratırken, dünya üzerinde daha küçük bir etkiye sahip olduğunu" söylüyor.

Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor - 4

20 ÜLKEDEN 40 KADIN GELDİ

Hava koşullarına, bitki örtüsünün nemine ve dumanın ne kadar iyi dağıldığına bağlı olarak hangi ağaçların yakılacağı belirleniyor.

Eğitim için 2016 yılında ABD'de kurulan bir girişim olan Avrupa'nın ilk "Kadınlar Geleneksel Yangın Eğitimi Değişimi" (WTREX) programı ile 20 ülkeden yaklaşık 40 itfaiyeci ve araştırmacı geldi.

Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor - 5

KADINLARIN ROLÜ ARTIYOR

WTREX aynı zamanda geleneksel olarak erkeklerin hakim olduğu yangın yönetiminde kadınların rolünü de artırmayı hedefliyor.

39 yaşındaki Meksikalı öğrenci Laura Ponce, "Uzun bir süre boyunca kadınların yalnızca ofis gibi kapalı alanlarda çalışmasına izin verilen bir ülkeden geliyorum" ifadelerini kullandı.

Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor - 6

Program kadınların ağ oluşturmasına ve birbirlerine mentorluk yapmasına olanak sağlamanın yanı sıra uygulamalı eğitim de veriyor.

Bu yıl katılımcılar, 2017'deki orman yangınından sonra yangın önleme yatırımını on kat artıran Portekiz hükümeti tarafından ağırlandı.

Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor - 7
Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor - 8
Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor - 9
Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor - 10
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