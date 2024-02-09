Portekiz'de kadınlar ateşe ateşle karşılık vermek için eğitiliyor
Dünyanın dört bir yanından kadınlar, bu hafta Portekiz'de yüzlerce kişinin ölümüne yol açan orman yangınlarını önlemek amacıyla geleneksel bir teknik olan kasıtlı toprak yakma tekniğini öğrenmek için toplandı.
KASITLI TOPRAK YAKMA
İklim değişiklikleriyle artan orman yangılarını önlemek amacıyla Portekiz'de kadınlar "kasıtlı arazi yakma" tekniğini öğrenmek için bir araya geldi.
Portekiz'in Paredes de Coura kasabasının yukarısındaki tepelerde kadınlar, meşaleler kullanarak dikenli çalılık alanlarını ateşe verdi ve hayvanlar için otlak alanları oluşturdu.