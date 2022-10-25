Pradalı Başbakan Rishi Sunak'ın unutulmayan gafları: Fakir arkadaşım yok

ZENGİN GÖRÜNMEMEK İÇİN BENZİNLİK ÇALIŞANIN OTOMOBİLİYLE BASIN TOPLANTISI YAPTI

Sunak, geçen Mayıs ayındaki bir basın açıklaması sırasında İngiltere’de yükselen benzin fiyatları esnasında daha az varlıklı biri gibi davrandı. O dönem, İngiltere’de maliye bakanı olarak görev yapan Sunak’ın kameraların önünde benzinle doldurduğu kırmızı Kia otomobilin aslında benzin istasyonundaki bir çalışana ait olduğu ortaya çıktı. Sunak olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başıma gelen en utanç verici şey, bana ait olmayan bir arabanın benzinini ödemekte zorlanmamdı" dedi.