Putin için dikkat çeken iddia: "Zelenski Kırım'ı geri alırsa Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir"

Emekli bir ABD Ordu Tuğgenerali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş alanında yenilgiyle karşı karşıya kalacağını hissetmesi halinde Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanmaya başvurabileceği konusunda uyardı.

Putin için dikkat çeken iddia: "Zelenski Kırım'ı geri alırsa Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir" - 1

Amerikan ordusunda Uzay ve Füze Savunma Komutanlığı Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Kevin Ryan, Ukrayna kuvvetlerinin savaşta kazanımlar elde etmesi ve Kırım gibi ele geçirilen toprakları geri alması durumunda nükleer savaş seçeneğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "tamamen uygulanabilir" olduğunu söyledi.

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Putin için dikkat çeken iddia: "Zelenski Kırım'ı geri alırsa Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir" - 2

Ryan açıklamasında, Moskova'nın sadece Ukrayna ile değil aynı zamanda Batı ile de savaşta olduğunu belirtti.

Putin'in nükleer silahların kullanımını ''ihtiyatlı bir caydırıcılık'' olarak görmesinin çok muhtemel olduğunu söyledi. 

Putin için dikkat çeken iddia: "Zelenski Kırım'ı geri alırsa Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir" - 3

Ryan, ''Nükleer saldırı ihtimali, Ukrayna'ya karşı bir savaşta aşırılık gibi görünebilir, ancak Putin'in Batı'ya karşı verdiği savaşta ihtiyatlı bir caydırıcılık politikası olabilir." diyerek yenilgi ihtimalinde Putin'in elindeki gücü kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

Ukrayna üzerinde kullanılabilecek nükleer silahların verimi 100 kilotona kadar çıkabilir; bu 1945'te Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan Amerikan atom bombasının 5 katı.

Putin için dikkat çeken iddia: "Zelenski Kırım'ı geri alırsa Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir" - 4

Ukraynalı askerler, karşı saldırı sırasında ele geçirilen topraklarda mevzilenen Rus birliklerine karşı önemli bir başarı elde edemedi. Her iki tarafın da kayıpları artmaya devam ediyor.

Ryan, ''Nükleer silah görmememizin tek nedeni, Ukrayna'nın karşı saldırısının umulduğu kadar başarılı olmamasıdır.'' ifadelerini kullandı.

Putin için dikkat çeken iddia: "Zelenski Kırım'ı geri alırsa Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir" - 5

RUSYA MEVCUT TÜM ARAÇLARINI KULLANMAYA HAZIR

Putin, Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgaline başladığından beri nükleer silah göndermelerinin arkası kesilmedi.

Putin konuşmalarında Moskova'nın nükleer cephaneliğine atıfta bulundu. Varoluşsal kabul edilen Rus topraklarına yönelik saldırıları püskürtmek için mevcut tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğu konusunda uyardı.

Putin için dikkat çeken iddia: "Zelenski Kırım'ı geri alırsa Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir" - 6

Ryan, Ukrayna'nın Putin'in Batı'yla savaşının sadece ilk savaş alanı olduğu uyarısında bulundu.

Putin'in Rusya'yı, birlikleri ve nükleer silahları Belarus'a taşıyarak daha büyük bir çatışmaya hazırladığına işaret etti.

Putin için dikkat çeken iddia: "Zelenski Kırım'ı geri alırsa Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir" - 7
Putin için dikkat çeken iddia: "Zelenski Kırım'ı geri alırsa Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir" - 8
Putin için dikkat çeken iddia: "Zelenski Kırım'ı geri alırsa Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir" - 9
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