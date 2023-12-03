Putin için dikkat çeken iddia: "Zelenski Kırım'ı geri alırsa Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir"
Emekli bir ABD Ordu Tuğgenerali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş alanında yenilgiyle karşı karşıya kalacağını hissetmesi halinde Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanmaya başvurabileceği konusunda uyardı.
Amerikan ordusunda Uzay ve Füze Savunma Komutanlığı Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Kevin Ryan, Ukrayna kuvvetlerinin savaşta kazanımlar elde etmesi ve Kırım gibi ele geçirilen toprakları geri alması durumunda nükleer savaş seçeneğinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "tamamen uygulanabilir" olduğunu söyledi.