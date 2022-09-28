Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir mi?

"ASLA BOYUN EĞMEYECEK"

Ancak Baer, Ukrayna'daki savaş alanındaki aksiliklerin ve Rusya'daki iç baskının Putin üzerinde bir etkisi olmayacağını söyledi. Baer, ”Rusya Devlet Başkanı’nın askerlerini geri çekmesi ve savaşın sona ermesini müzakere etmesi olası değil. O güçlü bir adam. Son 20 yıldır kendini böyle tasvir etti. Muhalefete boyun eğmiyor. Köşeye sıkışmasına rağmen, Ukrayna şehirlerini bombalamaya devam ediyor. Onun boyun eğdiğini görmüyorum” dedi.