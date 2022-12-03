Putin zor durumda: Yalnızca her 4 Rus'tan biri Ukrayna'daki savaşı destekliyor

SON 6 AYDA KESKİN DÜŞÜŞ

Rusya’da yapılan yeni bir anketin sonuçları, bağımsız bir haber sitesi olan Meduza tarafından elde edilen Kremlin'in Federal Muhafız Servisi tarafından üst düzey hükümet yetkilileri için hazırlanan bir raporda yayınlandı. Buna göre, Rusya’da Ukrayna’daki savaşı destekleyen insanların sayısı son 6 ayda yüzde 57’den yüzde 25’e düştü.