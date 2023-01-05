Putin'den hipersonik gözdağı

Rusya'nın hipersonik füzelerle donatığı ilk savaş gemisi, denize açıldı.
Törene görüntülü bağlantı ile katılan Rusya Lideri Vladimir Putin, Rus ordusunun silah kapasitesini artıracaklarını söyleyerek batıya gözdağı verdi.
Rus lider Putin, "Eşi benzeri olmayan bu kadar güçlü silahlarla Rusya'yı olası varoluşsal tehditlere karşı güvenceye alacağımızdan ve ulusal çıkarlarımızı koruyacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.
Törende konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da fırkateynin Atlas ve Hint Okyanuslarının yanı sıra Akdeniz'de görev yapacağını söyledi.
Gemi mürettebatının, seyir füzelerinin yanı sıra Zirkon hipersonik füzeleriyle eğitim ve tatbikat yapacağını söyleyen Şoygu, hipersonik füzelerin tüm modern hava savunma sistemlerini alt edebileceğini savundu.
Rus Donanmasına 2018 yılında katılan "Amiral Gorşkov" adlı fırkateyn, Zircon hipersonik füzeleri ile donatılan ilk Rus gemisi oldu.
Bin kilometreden uzun menzile sahip Zircon füzelerinin ses hızının 9 katı sürate ulaşabildiği belirtiliyor.
Rusya, bu yüksek hız sebebiyle füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesinin imkansız olduğunu savunuyor.