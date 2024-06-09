Putin'in kızları ortaya çıktı! "Rus Davos"una katıldılar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Maria Vorontsova ve Katerina Tikhonova, bu yılki "Rus Davos"unda ortaya çıktı. St. Petersburg zirvesinde ekonomi ile ilgili iyi haberler verilirken, elitlerin çocukları ön plandaydı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Rus Davos'u” olarak adlandırılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) 27'ncisi, 130 ülkeden üst düzey hükümet ve şirket yetkililerinin katılımıyla 5 Haziran'da başladı.