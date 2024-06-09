Putin'in kızları ortaya çıktı! "Rus Davos"una katıldılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Maria Vorontsova ve Katerina Tikhonova, bu yılki "Rus Davos"unda ortaya çıktı. St. Petersburg zirvesinde ekonomi ile ilgili iyi haberler verilirken, elitlerin çocukları ön plandaydı.

Putin'in kızları ortaya çıktı! "Rus Davos"una katıldılar - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “Rus Davos'u” olarak adlandırılan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) 27'ncisi, 130 ülkeden üst düzey hükümet ve şirket yetkililerinin katılımıyla 5 Haziran'da başladı.

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Putin'in kızları ortaya çıktı! "Rus Davos"una katıldılar - 2

Her yıl Putin'in memleketi St. Petersburg'da düzenlenen SPIEF'in 27'ncisine 130 ülkeden üst düzey hükümet ve şirket yetkilileri katıldı.

Forum, 7 Haziran'da sona erdi.

Putin'in kızları ortaya çıktı! "Rus Davos"una katıldılar - 3

Bu yılkı Rus Davosu'nda iki kadın dikkat çekti.

Putin'in, genetik araştırmalarda uzmanlaşmış bir bilim insanı olan 39 yaşındaki büyük kızı Maria Vorontsova, St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda (SPIEF) “Biyoekonomi” konulu bir tartışmaya başkanlık etti.

Putin'in kızları ortaya çıktı! "Rus Davos"una katıldılar - 4

Aynı gün, bir teknoloji yöneticisi ve akrobatik rock'n'roll dansçısı olan 37 yaşındaki Katerina Tikhonova da savunma sanayinin Rusya'nın teknolojik egemenliğini sağlamadaki rolü hakkında konuştu.

Putin'in kızları ortaya çıktı! "Rus Davos"una katıldılar - 5

Putin'in 2013 yılında boşandığı eski Aeroflot hostesi Lyudmila Putina ile evliliğinden olan kızlarının kimlikleri Kremlin tarafından hiçbir zaman doğrulanmadı ve yetişkinlik fotoğrafları resmi olarak yayınlanmadı.

Putin'in kızları ortaya çıktı! "Rus Davos"una katıldılar - 6

The Guardian'ın bildirdiğine göre artan etkilerine ve Batı tarafından yaptırımlara maruz kalmalarına rağmen Putin onları hiçbir zaman kendi kızları olarak kabul etmedi.

Gazeteciler tarafından sorulduğunda onlardan sadece “bu kadınlar” olarak bahsetti.

Putin'in kızları ortaya çıktı! "Rus Davos"una katıldılar - 7
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