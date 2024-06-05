Putin'in suikast korkusu: Çelik yelek giymeye başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açık havada gerçekleştirilen halka açık etkinliklerde çelik yelek giymeye başladı. Güvenlik servisinden yetkililer, Putin'in Zafer Günü de dahil olmak üzere pek çok etkinlikte çelik yelek giydiğini öne sürdü. Güvenlik görevlilerinin aktardığına göre Putin o kadar paranoyak ki, kendi korumalarına bile sık sık nerede olduğuna dair sahte bilgiler veriyor.

Putin'in suikast korkusu: Çelik yelek giymeye başladı - 1

HALKA AÇIK ETKİNLİKLERDE ÇELİK YELEK ÖNLEMİ

Moscow Times'ın bildirdiğine göre, Rusya lideri Vladimir Putin açık havada gerçekleştirilen halka açık etkinliklerde çelik yelek giymeye başladı.

Rus bir güvenlik yetkilisi, Putin'in bu yıl Moskova'da düzenlenen Zafer Bayramı geçit törenine katılmasıyla ilgili olarak, "Bu yıl 9 Mayıs'taki geçit töreni sırasında liderimiz, açıkça çelik yelek giyiyordu" diye konuştu.

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Putin'in suikast korkusu: Çelik yelek giymeye başladı - 2

Mart ayında Rusya Devlet Başkanı olarak beşinci dönemine seçilen Putin, 9 Mayıs'ta düzenlenen Zafer Günü askeri geçit töreninde canlı yayında generalleri selamladı.

Görüntülerde, Putin'in sürekli kıyafetlerini düzeltmesi ve zor hareket etmesi dikkat çekti.

Putin'in suikast korkusu: Çelik yelek giymeye başladı - 3

"GENİŞ VE KARE OMUZLAR"

Güvenlik danışmanı Jade Miller, "Putin'in üst vücut yapısı doğal görünmüyor. Omuzları oldukça geniş ve kare görünüyor, sırt ve kürek kemiklerinin hiçbir şekli görünmüyor" diye konuştu.

Miller, profesyonel görüşüne göre Putin'in geçit töreni süresince bir çeşit koruyucu yelek giydiğini öne sürdü.

Putin'in suikast korkusu: Çelik yelek giymeye başladı - 4

2023 YILINDAN BERİ ÇELİK YELEK GİYİYOR

Rus basınına göre Putin kurşun geçirmez yelek giymeye 2023 yılında başladı.

Yetkililer, Putin'in güvenlik ekibi olan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi'nin bu önlemi almayı önerdiğini söyledi.

Putin'in suikast korkusu: Çelik yelek giymeye başladı - 5

PUTIN'İN SUİKAST KORKUSU

Daha önce de Putin'in suikasta uğrama korkusuyla ilgili raporlar ortaya çıkarılmıştı.

Putin'in eski güvenlik görevlisi Vitaly Brizhaty, verdiği bir röportajda Putin'in kendi özel plajı boyunca güvenliğini sağlamak için silahlı dalgıçlar kiraladığını söyledi.

Putin'in suikast korkusu: Çelik yelek giymeye başladı - 6

ÇAMAŞIRLARINI KORUMALARINA YIKATIYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Ekvador'a sığınan Brizhaty, Putin'in çok paranoyak olduğunu ve korumalarından biri dışında kimsenin çamaşır makinesini çalıştırmasına izin vermediğini öne sürdü.

Ancak Putin, korumalarına bile tam olarak güvenmiyor olabilir.

Korumaları, Rusya liderinin sık sık kendi güvenlik servisine nerede olduğuna dair sahte bilgiler verdiğini iddia ediyor.

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