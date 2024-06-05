Putin'in suikast korkusu: Çelik yelek giymeye başladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, açık havada gerçekleştirilen halka açık etkinliklerde çelik yelek giymeye başladı. Güvenlik servisinden yetkililer, Putin'in Zafer Günü de dahil olmak üzere pek çok etkinlikte çelik yelek giydiğini öne sürdü. Güvenlik görevlilerinin aktardığına göre Putin o kadar paranoyak ki, kendi korumalarına bile sık sık nerede olduğuna dair sahte bilgiler veriyor.
HALKA AÇIK ETKİNLİKLERDE ÇELİK YELEK ÖNLEMİ
Moscow Times'ın bildirdiğine göre, Rusya lideri Vladimir Putin açık havada gerçekleştirilen halka açık etkinliklerde çelik yelek giymeye başladı.
Rus bir güvenlik yetkilisi, Putin'in bu yıl Moskova'da düzenlenen Zafer Bayramı geçit törenine katılmasıyla ilgili olarak, "Bu yıl 9 Mayıs'taki geçit töreni sırasında liderimiz, açıkça çelik yelek giyiyordu" diye konuştu.