Putin'in suikast korkusu: Çelik yelek giymeye başladı

ÇAMAŞIRLARINI KORUMALARINA YIKATIYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra Ekvador'a sığınan Brizhaty, Putin'in çok paranoyak olduğunu ve korumalarından biri dışında kimsenin çamaşır makinesini çalıştırmasına izin vermediğini öne sürdü.

Ancak Putin, korumalarına bile tam olarak güvenmiyor olabilir.

Korumaları, Rusya liderinin sık sık kendi güvenlik servisine nerede olduğuna dair sahte bilgiler verdiğini iddia ediyor.