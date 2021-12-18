Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi

Filipinler’in orta kesimini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 31’e yükseldi.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 18.12.2021 - 16:19

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 1

Pasifik ülkesi ’de Rai tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 2

Yetkililer, tayfunun neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e yükseldiğini belirtirken, can kayıplarına ilişkin detay paylaşmadı.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 3

Ülkenin orta kesimlerinde etkili olan tayfunun birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep olduğu belirtildi.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 4

Tayfunun ilk vurduğu bölgelerden Dinagat Adaları'nın Valisi Arlene Bag-ao, 180 bin kişinin yaşadığı Ada'nın "yerle bir olduğunu" söyledi.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 5

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar, birçok köyde ağaçların devrilmesine ve su baskınlarına neden olmuştu.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 6

Yetkililer ayrıca tayfun bölgeyi vurmadan önce 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere kaçtığını aktarmıştı.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 7

FİLİPİNLER'DEN DİĞER KARELER..

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 8
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 9
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 10
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 11
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 12
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 13
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 14
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 15
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 16
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 17
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 18
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 19
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 20
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 21
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 22
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 23
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 24
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 31’e yükseldi - 25

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