Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 375'e çıktığı bildirildi.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 20.12.2021 - 15:49

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 1

BBC'nin haberine göre, hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve ciddi yıkıma sebep oldu.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 2

Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda, çoğu Cebu ve Bohol'da olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 375'e yükseldi.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 3

"TAM BİR KIYIM"

Kurtarma ekipleri, karşılaştıkları manzaraları "tam bir kıyım" olarak nitelendirdi.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 4

Öte yandan, yaygın, toprak kaymaları ve sellere bağlı can kayıplarının daha fazla olmasından endişe ediliyor.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 5

Kızılhaçı Başkanı Richard Gordon, bombalanmış gibi görünen bazı bölgeler olduğunu söyledi.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 6

Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı vermişti.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 7

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 8

Afetten yaklaşık 780 bin kişinin etkilendiği ve 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere sığındığı kaydedildi.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 9

Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 10

Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 11

Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 12

Ülkeyi vuran en ölümcül tayfun olarak bilinen Haiyan nedeniyle 2013'te 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 13
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 14
Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölü sayısı 375'e yükseldi - 15

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