ABD’de Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü tarafından yayımlanan yeni bir raporda, fosil yakıtların ortaya çıkardığı hava kirliliğinin insan yaşam beklentisinden 2,2 yıl eksilttiği açıklandı. ABD’de yayımlanan yeni bir rapora göre, fosil yakıtların yakılmasının sonucunda oluşan hava kirliliğinin insan yaşamına etkileri açıklandı.\nRaporda, oluşan hava kirliliğinin insan yaşamından 2,2 yıl eksilttiği belirtildi. Bulgular Hava Kalitesi Yaşam Endeksi (AQLI) ile birlikte ele alındığında, hava kirliliğinin dünya yaşamından 17 milyar yılı aldığı bildirilirken, uluslararası sağlık yönergelerini karşılamak için hava kirliliğini azaltmanın küresel ortalama yaşam beklentisini kabaca 72'den 74,2 yıla çıkaracağı vurgulandı. AQLI direktörü Christa Hasenkopf verdiği demeçte, “Partikül madde maruziyeti ve ölüm oranı arasında bir bağıntıdan ziyade bir nedensellik sunan ilişki kuruldu” dedi.\nRapora göre hava kirliliği özellikle yoğun yerlerde yaşayan kişileri derinden etkilerken, “Bu diğer koşulların herhangi birinden çok daha fazla insanı etkiliyor” denildi. Partikül maddeli hava kirliliğinin yüzde 60’ı fosil yakıtların yanmasından kaynaklanıyor.\nGeri kalan yüzde 40’ın ise 18’i toz, deniz tuzu ve orman yangınları dahil olmak üzere doğal kaynaklardan meydana gelirken, yüzde 22’sinin diğer insan faaliyetlerinden kaynaklandığının altı çiziliyor. Çalışmada sigara dumanının insan yaşamından 1,9 yıl eksilttiği aktarılırken, corona virüs pandemisi sırasında hava kirliliğinin azaldığı ancak, karantina şartlarının kaldırılmasıyla eski düzeyine geri döndüğü bildirildi.