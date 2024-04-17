Reisi: “Gerçek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ulusal Ordu Günü’nde gerçekleştirdiği konuşmasında “Gerek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi. Bu eylem, siyonist rejimi cezalandırdı ancak doğası gereği sınırlı bir eylemdi” dedi.

Reisi: “Gerçek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi” - 1

İran, İsrail’in 1 Nisan’da Şam’daki İsrail Konsolosluğuna düzenlediği saldırının ardından 13 Nisan’da İsrail’e misilleme gerçekleştirmişti.

İran’da saldırıdan günler sonra Ulusal Ordu Günü kutlandı.

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Reisi: “Gerçek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi” - 2

Ulusal Ordu Günü çerçevesinde gerçekleştirilen askeri geçit töreninde füzeleri tanklar, zırhlı araçlar, insansız hava araçları, savaş uçakları, radar sistemleri ve hava savunma füze sistemleri gibi çok çeşitli gelişmiş teçhizat sergilendi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de, Ulusal Ordu Günü vesilesiyle düzenlenen geçit törenine katıldı.

Reisi: “Gerçek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi” - 3

Reisi burada yaptığı konuşmada, "Siyonist rejimin topraklarımıza yönelik her türlü saldırısına sert bir karşılık verilecektir” dedi.

İran ordusunun kendi kendine yeten bir ordu olduğunu kaydeden Reisi, “Silahlı kuvvetlerimiz tarafından yerli imkanlarla savaş uçakları, gemiler ve her türlü füze ve insansız hava araçları üretilmektedir” ifadelerini kullandı.

Reisi: “Gerçek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi” - 4

"EN UFAK BİR MİSİLLEME ŞİDDETLE KARŞILIĞINI ALIR"

İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırıya değinen Reisi, “Gerek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi. Bu eylem, siyonist rejimi cezalandırdı ancak doğası gereği sınırlı bir eylemdi. İsrail, en ufak bir misilleme yaparsa şiddetli bir karşılık verilecektir” ifadelerini kullandı.

Reisi: “Gerçek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi” - 5

"GERÇEK VAAT İSRAİL HEGEMONYASINI YIKTI"

Reisi, Gerçek Vaat operasyonunun, İran ordusunun gücünü gösterdiğini ve İsrail'in algılanan hegemonyasını yıktığını vurguladı.

Reisi, “İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye çalışan İslam ülkeleri başarısızlığa uğradı ve şimdi utanç duyuyorlar. Kamuoyu daha önce görülmemiş bir hızla ABD ve İsrail hükümetlerine karşı oluyor. Bu da İslami direniş hareketinin söyleminin zaferini gösteriyor” açıklamasını yaptı.

Reisi: “Gerçek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi” - 6

İRAN ORDUSU HAZIR

İran Hava Kuvvetleri Komutanı General Amir Vahedi ise, Rus yapımı Sukhoi-24 uçakları da dahil savaş uçaklarının herhangi bir İsrail saldırısına karşı koymak için “en hazır durumda” olduğunu ifade ederek, “Hava sahamız ve bombardıman uçaklarımız da dahil her alanda ve her türlü operasyona hazırız" dedi.

Reisi: “Gerçek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi” - 7

HAVA KUVVETLERİ DE HAZIR

İran ordusunun İsrail’in saldırısına karşı koymaya hazır olduğu belirtilen açıklamada hava kuvvetlerinin de harekete geçmeye hazır olduğu aktarıldı.

Reisi: “Gerçek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi” - 8

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Shahram Irani ise, İran’ın ticari gemilerine Kızıldeniz’de eşlik ettiklerini söyleyerek, “Donanma, İran ticari gemilerine Kızıldeniz'e kadar eşlik etme görevini yürütüyor ve Jamaran firkateynimiz de bu çerçevede Aden Körfezi'nde bulunuyor" dedi.

Reisi: “Gerçek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi” - 9

Irani, Tahran’ın diğer ülkelerin gemilerine de eşlik etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

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