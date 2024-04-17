Reisi: “Gerçek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi”
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Ulusal Ordu Günü’nde gerçekleştirdiği konuşmasında “Gerek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi. Bu eylem, siyonist rejimi cezalandırdı ancak doğası gereği sınırlı bir eylemdi” dedi.
İran, İsrail’in 1 Nisan’da Şam’daki İsrail Konsolosluğuna düzenlediği saldırının ardından 13 Nisan’da İsrail’e misilleme gerçekleştirmişti.
İran’da saldırıdan günler sonra Ulusal Ordu Günü kutlandı.