Reisi: “Gerçek Vaat operasyonu siyonist rejimin dokunulmazlığını deldi”

İRAN ORDUSU HAZIR

İran Hava Kuvvetleri Komutanı General Amir Vahedi ise, Rus yapımı Sukhoi-24 uçakları da dahil savaş uçaklarının herhangi bir İsrail saldırısına karşı koymak için “en hazır durumda” olduğunu ifade ederek, “Hava sahamız ve bombardıman uçaklarımız da dahil her alanda ve her türlü operasyona hazırız" dedi.