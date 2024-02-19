Rus muhaliflerin gizemli ölümleri: Arkasında kim var?

ALEXANDER LITVINENKO

Rusya yönetimine muhalif görüşleri ile tanınan eski KGB ajanı Alexander Litvinenko ise 2006'da Londra'daki otelde bir fincan çay içtikten üç hafta sonra ölmüştü.

İngiltere'de yapılan soruşturmada Litvinenko'nun muhtemelen Putin'in emriyle hareket eden rusya Federal Güvenlik Servisi ajanları tarafından zehirlendiği sonucuna varıldı.

Litvinenko, Putin'in gazeteci Politkovskaya'nın öldürülmesi emrini verdiğini öne sürmüştü.