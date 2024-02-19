Rus muhaliflerin gizemli ölümleri: Arkasında kim var?
Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin ölümü, temsilcileri ve ailesi tarafından doğrulandı. Ailesi muhalif liderin ölümü hakkında yapılan resmi açıklamaları reddederek ölümünün "cinayet" olduğunu öne sürdü. Bu olay geçmişte Rusya Devlet Başkanı Putin’in "düşmanı" olarak anılan kişilere düzenlenen suikastleri akıllara getirdi. Batı basını özellikle Putin'i eleştiren kişilerin şüpheli ölümlerine ve zehirlenmelerine dikkat çekti.
ALEKSEY NAVALNY
Rusya'da kaldığı cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalny'nin cenazesi ailesine henüz edilmedi.
Navalny'nin ölüm gerekçesi olarak "ani ölüm sendromu" öne sürülürken Rusya'da düzenlenen anma törenlerinde en az 400 kişi gözaltına alındı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın başını çektiği Batılı liderler, Navalny'nin cesaretini takdir ederken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ölümden sorumlu olmakla suçladılar.
Navalny'nin sözcüsü Kira Yarmysh, "Aleysek Navalni öldürüldü" açıklamasında bulunurken Batılı liderler bu ani ölümü "Putin'in vahşetinin bir başka işareti" olarak nitelendirdi.