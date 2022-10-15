Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü

Rus güçlerinin elektrik altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü. Yetkililer, Kievlilere enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulundu.

Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 1

Rusya, 8 aydır devam eden Ukrayna işgalinde saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Kiev'de enerji altyapısına yönelik bir saldırı gerçekleşti.

Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 2

Kilit önemdeki bir enerji tesisi füzeyle vuruldu. Tesiste ciddi hasar oluştuğu, kentte elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.

Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 3

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Kiev bölgesinde bir enerji altyapısını hedef aldığını, can kaybının olmadığını belirtti.

Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 4

Saldırının enerji altyapısında ciddi sonuçlara yol açtığını dile getiren Kuleba, Kievlilere enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulundu.

Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 5

Kuleba, "Bugün, 17.00-23.00 saatlerinde tüm bölge sakinlerini elektrik kullanımını sınırlamaya çağırıyorum. Bu, hepimizin bu zorlukları daha az fark edilir şekilde geçmesini sağlayacaktır. Ancak bu tavsiyeye uymazsak komplikasyonlarla karşılaşacağız, mumları tekrar çıkarmamız gerekecek ve elektrik eksikliği ile ilgili tüm sonuçlara katlanmak zorunda kalacağız." ifadesini kullandı.

Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 6

Öte yandan, havanın kararmasıyla birlikte Kiev'deki sokakların bir kısmı yarı karanlığa büründü.

Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 7

Sokak lambalarının bir kısmı çalıştırılmadı, kullanılan lambaların büyük çoğunluğuna ise düşük voltajda elektrik verildi.

Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 8

Çağrının ardından kapanan dükkanların çoğunluğunda da vitrin ve tabela ışıkları kapatıldı.

Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 9

Rus güçleri, dün de Kiev bölgesinde bir elektrik dağıtım merkezini hedef almıştı.

Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 10
Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 11
Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 12
Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 13
Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 14
Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 15
Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 16
Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 17
Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 18
Rus saldırıları sonrası Kiev karanlığa gömüldü - 19

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