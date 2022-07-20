Rusya Devlet Başkanı Putin'in uçaktan inerken garip bir şekilde yürümesi tarışma yarattı: Putin hasta mı?

Diğer taraftan Putin’in Tahran’a ziyareti, Rusya'nın ülkenin kalan birkaç uluslararası müttefikinden biri olan İran ile bağlarını derinleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirildi.





Ziyaret, Beyaz Saray'dan İran'ın Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya 'yüzlerce' insansız hava aracı satmaya hazırlandığı yönündeki uyarıların ortasında geldi. ABD Başkanı Joe Biden’ın Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı, ABD'nin Tahran'ın Moskova'nın cephaneliğini insansız hava araçlarıyla (İHA) "hızlandırılmış bir zaman çizelgesinde" artırmaya hazırlandığı bilgisine sahip olduğunu söyledi.