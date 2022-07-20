Rusya Devlet Başkanı Putin'in uçaktan inerken garip bir şekilde yürümesi tarışma yarattı: Putin hasta mı?

Haberler - ntv.com.tr 20.07.2022 - 11:07
İngiliz Metro haber sitesinin belirttiğine göre, Putin’in ilginç yürüyüşü sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Rusya Devlet Başkanı’nın sağlığına ilişkin söylentileri tekrar gündeme getirdi.
Paylaşılan videolarda, dengesiz görünen 69 yaşındaki Putin’in sağ kolunun sertçe yanında asılı halde olduğu görüldü.
Bununla birlikte, Putin görüntülerini izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, onun topallayarak yürüyüşünün hastalığının kanıtı olduğunu öne sürdü, ancak bazı tıp uzmanları buna itiraz etti.
Diğer taraftan Putin’in Tahran’a ziyareti, Rusya'nın ülkenin kalan birkaç uluslararası müttefikinden biri olan İran ile bağlarını derinleştirmek için bir fırsat olarak değerlendirildi.
Ziyaret, Beyaz Saray'dan İran'ın Ukrayna'da kullanmak üzere Rusya'ya 'yüzlerce' insansız hava aracı satmaya hazırlandığı yönündeki uyarıların ortasında geldi. ABD Başkanı Joe Biden’ın Joe Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı, ABD'nin Tahran'ın Moskova'nın cephaneliğini insansız hava araçlarıyla (İHA) "hızlandırılmış bir zaman çizelgesinde" artırmaya hazırlandığı bilgisine sahip olduğunu söyledi.
Öte yandan ABD ve İngiliz basını daha önce defalarca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kanser nedeniyle ameliyat olacağını öne sürdü. İddianın kaynağı olarak, Rus Telegram kanalı General SVR gösterildi. General SVR, ameliyatın Putin’i "kısa bir süre" etkisiz hale getirebileceğini ve bu süre zarfında dizginleri bir yardımcıya teslim edeceğini iddia etti.
Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu iddiasıyla ilgili resmi bir doğrulama yapılmadı. Ancak, 69 yaşındaki Putin'i titrek, kıpır kıpır ve şişmiş gibi gösteren son videolar ve fotoğrafları yorumlayan uzmanlar, onun Parkinson veya kanser dahil olmak üzere çeşitli hastalıklardan birinden muzdarip olabileceğini iddia etti.
Putin'in sağlığıyla ilgili en son iddia, eski bir Rus Dış İstihbarat Teşkilatı (SVR) korgenerali tarafından yönetildiği iddia edilen bir Telegram kanalında "Viktor Mihayloviç" takma adını kullanarak yapıldı.
New York Post'a göre, kanaldaki bir videoda, Putin'in yakın zamanda Rusya Güvenlik Konseyi'nin yakın yardımcısı ve sekreteri Nikolai Patrushev ile iki saatlik bir “yüz yüze” görüşme yaptığı iddia edildi.
Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) eski bir şefi olan Patrushev'e, birkaç gün sürecek bir devir tesliminde kendisine görev verilebileceği söylendi. Putin’in onu “iktidar sisteminin tek gerçek sırdaşı ve dostu” olarak gördüğü öne sürüldü.
Diğer, taraftan Rusya Devlet Başkanı’nın çok hasta olduğu iddialarının ardından, Putin'in Belarus lideri Alexander Lukashenko'yu karşılarken kontrolsüz bir şekilde sallandığını gösteren Şubat ortasındaki bir toplantının görüntüleri de yeniden gündeme geldi.
Bu yılın Nisan ayında çekilen başka bir video ise; Putin'in bir toplantı için oturur oturmaz sağ eliyle masanın köşesini tuttuğunu ve 12 dakika boyunca tutunmayı bırakmadığını ortaya koydu.
Öte yandan, Russia's Crony Capitalism kitabının yazarı Anders Åslund, The Independent'a verdiği demeçte, Putin’in sağlığına ilişkin General SVR'ye aktarıldığı gerçeğinin, bu raporların hemen göz ardı edilmemesi gerektiği anlamına geldiğini söyledi.
Åslund, "Putin çok farklı görünüyor, sağlıklı değil. General SVR'nin iddialarının hepsi doğru değil ama bazıları doğru olma eğiliminde. Roman Badanin ve bir grup Rus araştırmacı gazeteci, Putin'in biri tiroid kanseri cerrahisi uzmanı olan dokuz doktorla seyahat ettiğini gösteren büyük bir haber yazdı” dedi.
Rus gazeteci Badanin ve ekibi bir tiroid kanseri uzmanının Putin görmek için 35 seyahat yaptığını ve dört yıl boyunca onunla 166 gün geçirdiğini ayrıntılandıran bir haber yazmıştı.
Diğer taraftan, Kremlin ve Putin, ciddi sağlık sorunlarına ilişkin haberleri defalarca yalanladı. Bu ayın başlarında Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in tiroid kanseri ameliyatı geçirdiğini yalanladı ve devlet başkanının sağlığının "mükemmel" olduğunu ve soğuk algınlığından daha ciddi bir hastalıkla uğraşmadığını söyledi.