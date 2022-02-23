Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da hükümet, parlamento ve dışişleri bakanlığının siteleri çöktü

RUSYA'DAN AYRILIN ÇAĞRISI

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç 30 günlük olağanüstü hal ilan etme kararı aldığını duyurdu.



Konsey Başkanı Oleksiy Danilov, yaptığı açıklamada, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç olağanüstü hal ilan edileceğini, kararın 2 gün içinde parlamento tarafından onaylanması gerektiğini söyledi. Danilov, olağanüstü halin gerekirse 30 gün daha uzatılabileceğini belirterek Donetsk ve Lugansk bölgelerinde zaten 2014'ten beri olağanüstü hale benzer uygulamaların olduğunu hatırlattı.





Bununla birlikte, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki vatandaşlarına bir an önce ülkeyi terk etme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların Ukrayna'yı ziyaret etmemeleri istendi. Hali hazırda Rusya'da olan Ukraynalıların bir an önce ülkeyi terketmesi gerektiği belirtildi.