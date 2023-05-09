Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü törenlerle kutlandı

Aşırı hırs ve kibrin trajedilere yol açtığını belirten Putin, "Ukrayna halkının yaşadığı felaketin nedeni budur. Darbenin ve Batılı efendilerinin suçlu rejimlerinin rehinesi, acımasız, bencil planlarının uygulanmasında bir pazarlık kozu haline geldiler." ifadesini kullandı.



Putin, Rusya için dost olmayan bir halkın bulunmadığına işaret ederek, Rusya’nın da dünyadaki çoğu halk gibi barışçıl, özgür ve istikrarlı bir gelecek istediğini söyledi.