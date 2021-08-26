Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı

NTV 26.08.2021 - 11:51
Rusya’nın kuzey bölgesinde meydana gelen yangınların yerleşim bölgelerini tehdit ettiği belirtildi.
Yetkililer, orman yangınlarının ülkenin orta bölgesine yayıldığı konusunda uyarıda bulunurken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin Sverdlovsk'un Ural bölgesinde 15 orman yangınıyla mücadele ettiğini söyledi.
Yangın ile ilgili, bölgenin Avrupa ve Asya sınırlarında yer alan yerler için “aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yayımlandı.
Yekaterinburg ile Ural’ın Perm kenti arasındaki karayolunun her iki tarafını alevler sararken yolların kapanmasına neden oldu.
Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'nın güneydoğusundaki Mordovya bölgesinde yangınların yoğunlaştığını ve itfaiyecilerin "ateş çemberinden" kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Bölgede halihazırda 50 aktif orman yangını olduğu bildirilirken Acil Durumlar Bakanlığı, yetkililerin yangını söndürmek için bin 200 itfaiyeci görevlendirdiğini söyledi.
Yangınlar nedeniyle ülkenin en büyük ve en soğuk bölgesi Yakutya'da, Portekiz'den daha büyük bir alanın yandığı aktarıldı.
Geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkenin ormanlarını korumak için yüz milyonlarca dolar yardım yapılacağını açıklamış, ulusun Sibirya'yı saran "benzeri görülmemiş" orman yangınlarından ders alması gerektiğini belirtmişti.
Rusya'da sadece bu yıl 173 bin kilometrekareden daha fazla alan yangınlar nedeniyle yanarak küle döndü.
Yangınlar ile ilgili çalışan uzmanlar, son yıllarda Rusya'da meydana gelen yangınları iklim değişikliği, ihmal ve yetersiz finanse edilen ormancılık yönetim hizmetlerine bağlıyor.