Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı

PORTEKİZ'DEN BÜYÜK ALAN YANDI

Bölgede halihazırda 50 aktif orman yangını olduğu bildirilirken Acil Durumlar Bakanlığı, yetkililerin yangını söndürmek için bin 200 itfaiyeci görevlendirdiğini söyledi.

Yangınlar nedeniyle ülkenin en büyük ve en soğuk bölgesi Yakutya'da, Portekiz'den daha büyük bir alanın yandığı aktarıldı.