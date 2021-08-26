Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı

Rusya’nın Sibirya bölgesinde orman yangınları yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Ülke Acil Durumlar Bakanlığı, yetkililerin Sverdlovsk'un Ural bölgesinde 15 orman yangınıyla mücadele ettiğini söyledi. Yetkililer yangınların merkezi bölgelere yaklaşmaya başladığını aktardı. Yangınlar nedeniyle ülkenin en büyük ve en soğuk bölgesi Yakutya'da, Portekiz'den daha büyük bir alanın yandığı bildirildi.

NTV 26.08.2021 - 11:51

Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 1

 Rusya’nın kuzey bölgesinde meydana gelen yangınların yerleşim bölgelerini tehdit ettiği belirtildi.

Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 2

15 ORMAN YANGINI MEYDANA GELDİ

Yetkililer, orman yangınlarının ülkenin orta bölgesine yayıldığı konusunda uyarıda bulunurken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin Sverdlovsk'un Ural bölgesinde 15 orman yangınıyla mücadele ettiğini söyledi.

Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 3

Yangın ile ilgili, bölgenin Avrupa ve Asya sınırlarında yer alan yerler için “aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yayımlandı.

Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 4

Yekaterinburg ile Ural’ın Perm kenti arasındaki karayolunun her iki tarafını alevler sararken yolların kapanmasına neden oldu.

Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 5

Acil Durumlar Bakanlığı, Moskova'nın güneydoğusundaki Mordovya bölgesinde yangınların yoğunlaştığını ve itfaiyecilerin "ateş çemberinden" kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 6

PORTEKİZ'DEN BÜYÜK ALAN YANDI

Bölgede halihazırda 50 aktif orman yangını olduğu bildirilirken Acil Durumlar Bakanlığı, yetkililerin yangını söndürmek için bin 200 itfaiyeci görevlendirdiğini söyledi.

Yangınlar nedeniyle ülkenin en büyük ve en soğuk bölgesi Yakutya'da, Portekiz'den daha büyük bir alanın yandığı aktarıldı.

Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 7

PUTİN: DERS ALINMALI

Geçtiğimiz günlerde Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkenin ormanlarını korumak için yüz milyonlarca dolar yardım yapılacağını açıklamış, ulusun Sibirya'yı saran "benzeri görülmemiş" orman yangınlarından ders alması gerektiğini belirtmişti.

Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 8

NEDENİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Rusya'da sadece bu yıl 173 bin kilometrekareden daha fazla alan yangınlar nedeniyle yanarak küle döndü.

Yangınlar ile ilgili çalışan uzmanlar, son yıllarda Rusya'da meydana gelen yangınları iklim değişikliği, ihmal ve yetersiz finanse edilen ormancılık yönetim hizmetlerine bağlıyor.

Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 9
Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 10
Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 11
Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 12
Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 13
Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 14
Rusya’da orman yangınları: "Aşırı yangın tehlikesi" uyarısı yapıldı - 15

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